Verbio erklimmt einen Monat vor den Zahlen neue Hochs

Wer in der aktuellen Börsenphase neue Rekordstände markiert, muss Anlegern schon eine ganz besondere Story bieten. Beim Biokraftstoff-Spezialisten Verbio scheint das der Fall zu sein.

Übergeordnet geht es dabei natürlich um den verstärkten Trend zum Einsatz erneuerbarer Energien. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser Lampe haben es in ihrer aktuellen Studie zusammengefasst. Demnach ist Verbio „eine gute Wette auf die Dekarbonisierung im Transportwesen“. Mit Blick auf die starke Nachfrage nach Biogas und die für das Unternehmen sehr günstige Preisentwicklung rechnen die Strategen mit einem „herausragenden“ Ergebnis für das abgelaufene Quartal. Zudem seine die Schätzungen für die kommenden Jahre noch recht konservativ. Für das laufende Geschäftsjahr stelle sich nicht die Frage, ob Verbio die Jahresziele erhöhe, sondern lediglich wann. Das Kursziel der bei ca. 83 Euro notierenden Aktie wurde vor diesem Hintergrund auf 110 Euro angehoben.

Sehr optimistisch hatte sich zuletzt auch der Vorstandschef des Unternehmens geäußert und von einer „energiepolitisch vielversprechenden Zukunft mit großem Wachstumspotenzial“ gesprochen. Dabei geht es wohl vor allem um die Entwicklung bei fortschrittlichen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen. Bis zum Jahr 2030 solle sich die Nachfrage hier vervielfachen. Die seit kurzem im TecDAX notierte Aktie war sicher auch deshalb in den vergangenen sieben Tagen mit 321Trades und 175 Käufen (55 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Über 900 Prozent Gewinn realisiert

Die gute Performance des Titels, der sich seit dem Korrektur-Tief im Januar fast schon wieder verdoppelt hat, freut natürlich alle Trader, die frühzeitig auf den Zug aufgesprungen sind. So wie Lennart Marxen (Moneyboxer), in dessen wikifolio Smart Selection - Green die Verbio-Aktie mit fast zehn Prozent Gewichtung weiterhin der größte Depotwert ist. „Klingeling, mein erster grüner Tenbagger. Bei Verbio habe ich heute meinen ersten Verzehnfacher in diesem Depot erreicht. Ich habe einen kleinen Teil meiner größten Depotposition mit 901,41 Prozent Gewinn verkauft. Ich bin aber weiterhin von Verbio überzeugt und bleibe dabei“, schrieb der Trader in der vergangenen Woche. Aktuell weist er bei der Position einen Buchgewinn von sogar 950 Prozent aus. Sein Ansatz „Kaufe den Euro für fünfzig Cents“ ist hier also mehr als aufgegangen. Mit dem Fokus auf Aktien von Unternehmen, die selbst oder mit ihren Produkten zu einem nachhaltigeren Lebensstil beitragen könnten, hat der erfahrene Trader seit Mitte 2019 ein Kursplus von 127 Prozent generiert. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 34 Prozent.

+125,3 % seit 16.06.2019

+16,0 % 1 Jahr

0,89× Risiko-Faktor

EUR 316.515,28 investiertes Kapital

Moneyboxer DE000LS9QGD2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2020202120220100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 33,4 Prozent Viel Geduld und ein begründeter Optimismus

In dem von Thomas Kernke (Investmentjunky) fast zum selben Zeitpunkt aufgelegten wikifolio Wachstum Gewinne Zukunft ist Verbio mit über elf Prozent Depotanteil ebenfalls die größte Holding. Dieser Trader agiert nach dem Motto „Geduld ist die oberste Tugend des Investors“. Bei Verbio hat ihm das bislang eine Performance von 330 Prozent und beim wikifolio selbst von 64 Prozent oder 19 Prozent p.a. beschert. Geduldig musste er dabei vor allem in den vergangenen Monaten sein. Die Jahresperformance weist aktuell ein Minus von 22 Prozent aus. Für die Nummer eins in seinem Depot bleibt er zuversichtlich: „Verbio legt in den letzten Tagen wieder deutlich zu und erobert die Spitze unseres wikifolios. Dies ist nicht verwunderlich, da die hohen Ölpreise auch bei den Biokraftstoffen für eine Sonderkonjunktur sorgen. Unser früher Einstiegsgrund lag aber vor allem am Potential für die Herstellung von Biomethan. Dieses Szenario scheint nun, beschleunigt durch den Ukraine Krieg, aufzugehen. Mittelfristig kann Verbio voraussichtlich eine wichtige Rolle als ein der Alternativen zu den Gaslieferungen aus Russland einnehmen“, erklärt der Trader die Hintergründe.

+374,6 % seit 23.04.2014

-17,6 % 1 Jahr

0,89× Risiko-Faktor

EUR 149.644,16 investiertes Kapital

TheOnliner DE000LS9DJH5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20162018202020220250500750-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 19,3 Prozent Alle wikifolios mit Verbio im Depot!

