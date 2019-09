Verantwortungsvoller Goldbergbau

Gold dient als Sicherheit für den Einzelnen und auch für die Zentralbanken. Goldbergbau soll dabei verantwortungsvollen Goldminenprinzipien folgen

Das World Gold Council hat einen Rahmen für ein verantwortungsvolles Agieren von Goldminengesellschaften vorgegeben. Gold ist attraktiv wie schon lange nicht mehr und auch die Goldunternehmen profitieren nun von dem starken Goldpreis. Dabei sieht auch das World Gold Council die wachsende Bedeutung der beteiligten Gesellschaften. Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Anforderungen sollen eingehalten werden.





World Gold Council-Finanzvorstand Terra Heymann hat vor kurzem die Prinzipien der verantwortungsvollen Handhabung erklärt. Damit soll auch für die Goldkäufer weiteres Vertrauen in die Goldgewinnung geschaffen werden. Gerade auch der Goldbergbau in Südafrika, der eine wichtige Rolle weltweit spielt, soll so profitieren. Leitlinien und allgemeine Standards sollen gemeinsam mit lokalen Rechtsvorschriften angewandt werden.







Insgesamt soll also das Vertrauen in den Goldsektor gestärkt werden. Schließlich besitzt Gold eine lange Geschichte und zeigt beständig seine Position als global wichtiger Vermögenswert. Goldgesellschaften, die besonderen Wert auf die Belange der betroffenen Einheimischen legen, sind etwa Caledonia Mining oder Steppe Gold.







Caledonia Mining arbeitet in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe nach einem Verhaltens-, Ethik- und Antikorruptionskodex. Die Gesellschaft und auch die Mitarbeiter verpflichten sich zu höchsten Standards in Bezug auf Geschäftstätigkeit und ethisches Verhalten. Dazu gehört etwa auch die Einhaltung höchster Umweltstandards. Die Mine produziert erfolgreich Gold und gehört teilweise einheimischen Investoren.







Auch Steppe Gold, dessen Tsaagan Ovoo Goldprojket in der Mongolei bald die Goldproduktion starten kann, legt großen Wert auf Unternehmenspraktiken wie Transparenz, Integrität und Rechenschaftspflicht. Als erste Gesellschaft setzt Steppe Gold das „Gold-2-Programm“ der mongolischen Regierung um. Kanadische Investoren bekommen dabei besonderen Schutz bei Engagements in der Mongolei.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/