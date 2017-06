Verantwortungsbewusst und Nachhaltig investieren

Nachhaltigkeit – ein Thema, zu dem sich Investoren mit Volumen in Milliardenhöhe bekennen. Oft geht es um mehr als nur Rendite. Und doch steht der „wachsende” Trend anderen interessanten Themen renditetechnisch in nichts nach. Wir schauen uns das Open End Partizipationszertifikat auf den Solactive Global Sustainability Leaders Performance-Index mit der WKNvon Vontobel an.

Obgleich mit dem Begriff »Nachhaltigkeit« in den letzten Jahren viel Schindluder getrieben wurde, kommt heutzutage ohne ihn kaum noch eine Werbe- oder Wahlkampfbotschaft bei den Menschen an. Nachhaltigkeit als maßgebliches Element einer Unternehmensidentität? Zumindest ist der Begriff äußerst positiv belegt. In diesem Klima der gesellschaftlichen Überzeugung entwickelt sich auch die nachhaltige Kapitalanlage zu einem wertvollen und konsequenten Investment-Instrument.

Den Performancevergleich mit konventionellen Anlagen muss diese Form des Investierens jedenfalls nicht scheuen. Eine vielbeachtete Meta-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2015 belegt dies anhand von 2250 empirischen Einzelstudien, welche seit 1970 durchgeführt wurden. Hierbei hat man den möglichen Zusammenhang zwischen der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und der Finanzperformance von Unternehmen untersucht. Die Autoren kommen zum Schluss, dass verantwortungsvoll agierende Unternehmen finanziell erfolgreicher und als Investmentziele vielfach attraktiver sind. Knapp zwei Drittel der Einzelstudien haben eine positive Korrelation zwischen verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien und den Finanzergebnissen gezeigt.

Ein eigenes Portfolio aus nachhaltig agierenden Unternehmen aufzubauen, welche die sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) erfüllen, ist für Anleger aufgrund des komplizierten Auswahlprozesses kaum durchführbar. Doch für auf Nachhaltigkeit bedachte Anleger gibt es eine einfachere Lösung.

Mit einem modernen «Best-in-Class»-Ansatz präsentiert sich dabei der Solactive Global Sustainability Leaders Performance-Index: Investoren erhalten transparenten Zugang zu 20 Titeln, die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien halbjährlich ausgewählt werden. Das Open End Partizipationszertifikat von Vontobel auf den Solactive Global Sustainability Leaders Performance-Index (WKN: VL14GS) befindet sich noch bis 06. Juli 2017 in Zeichnung.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche