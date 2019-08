Verantwortung im Bergbau

Im Bergbau sind soziales Engagement, ein gesundes Arbeitsumfeld und Umweltbewusstsein ebenso wichtig wie die erhoffte Wertsteigerung für die AktionäreDie Entwicklung und der Betrieb einer Bergbaumine wirken sich auf vielfältige Aspekte in der jeweiligen Region und auch auf die Bewohner aus. Daher finden sich bei den Unternehmen immer mehr Projekte, die soziale und umwelttechnische Besonderheiten aufweisen. So gibt es zunehmend Bergbauunternehmen, die etwa Häuser für die Bevölkerung bauen, auf Halden alter Minen Plantagen anlegen und für die Gesundheitsversorgung der Arbeiter sorgen.So sorgt beispielsweise Auryn Resources, im Besitz von sieben Projekten, durch die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungspraktiken für eine Risikobegrenzung bei den Projekten. Das Committee Bay-Goldprojekt in Nunavut (über 300.000 Hektar Land, Chance auf hochgradige Goldlagerstätten) und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero (120.000 Hektar, beste Infrastruktur) in Peru sind die wichtigsten Projekte.Bergbau ist aber auch energieintensiv. Es gibt bereits Minen, die auf Wind-, Solar- oder Erdgasenergie umsteigen. Weltweit ist die Versorgung mit Energie und auch Rohstoffen eine der ganz großen Themen und zugleich eine Herausforderung. Global steigt der Energiebedarf jährlich nämlich um 2,1 Prozent. Die erneuerbaren Energien tragen deutlich zum Energiemix bei. Dennoch kann der weltweite Energiebedarf nicht ohne Kernenergie auskommen.Hier kommen Bergbaugesellschaften ins Spiel, die das nötige Uran für die Atomkraftwerke liefern können. Etwa IsoEnergy, ein Unternehmen mit Uranprojekten im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Hochgradige Uranfunde sind hier an der Tagesordnung. IsoEnergy verfügt über ein sehr erfahrenes Team und konnte jüngst wieder von Bohrerfolgen auf Larocque East berichten.





