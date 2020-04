Veränderungen über Veränderungen

Die Stickoxid- und Feinstaubwerte haben sich verbessert. Langfristig hilft aber nur die richtige Energiegewinnung, etwa aus Atomkraftwerken





Dem Klima geht’s gerade besser. Die aktuellen Veränderungen in der Atmosphäre können vielleicht sogar, wie Forscher mutmaßen, Prognosen erleichtern. Denn Corona wirkt wie ein riesiges Laborexperiment. Auf vielbeflogenen Strecken könnte es weniger Wolken geben. Aber die Wettervorhersagen könnten nun mehr danebenliegen. Die Flugzeuge liefern nämlich Daten über Temperatur, Luftdruck und Windgeschwindigkeit. Und eben diese Daten kommen gerade viel spärlicher als sonst.





Was die Treibhausgase anbelangt, so dürfte der aktuelle Effekt nur ein Einmaleffekt sein, der wieder, ebenso wie Corona, vorbeigeht. Mit Nachholeffekten ist zu rechnen bei Konjunktur und Produktion. Wenn das Klima als Thema auch im Moment nicht so auf dem Schirm steht, die Situation wird sich ändern. Dann werden sich die Blicke wieder mehr auf die Klimaproblematik richten. Ohne Energie läuft nichts, kein homeoffice, keine Kommunikation, Energie ist lebensnotwendig.







Saubere Energiegewinnung gibt es in den Kernkraftwerken. Ohne sie kann die globale Energieversorgung auch nicht funktionieren, trotz steigender Energie aus grünen Quellen. Aktuell ist der Uranpreis in Bewegung gekommen, nachdem der weltgrößte Uranproduzent Kazatomprom für drei Monate die Produktion drosseln wird.







Für die Atomkraftwerke ist die Versorgung mit Uran unerlässlich, damit die Urangesellschaften mit ihren Uranprojekten. Zu den Uranunternehmen, die ihre Liegenschaften in der Uranhochburg Athabascabecken in Saskatchewan haben, gehört etwa IsoEnergy.







Auch Uranium Energy ist für eine steigende Urannachfrage mit seinen diversen weit entwickelten ISR-Projekten (Südtexas und Wyoming) und der voll lizenzierten Verarbeitungsanlage bestens gerüstet.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/) und Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/).







