Veon Ltd.: Starke Woche mit »Break out«

von Manfred Ries

Veon Ltd. auf Wochenbasis: Der langfristiger Abwärtstrend wird angegangen.





Von Manfred Ries

Freitag, 2. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Monatsbeginn hin interessant, die

…Emerging Markets. Und da sticht mir in dieser Woche besonders ein Titel ins Auge: die Veon Ltd. (ADR) (WKN: A2DN8Y). Der Titel beeindruckte in der nun abgelaufenen Handelswoche mit einem kraftvollen Sprung nach oben: Alleine am Donnerstag ist das Papier am Handelsplatz Frankfurt um 6,1% aufwärts gesprungen; am Freitag um weitere 7,6%. Kursfeststellung am 2 Juli in Frankfurt: 1,69 EUR. Kurs in New York eine halbe Stunde vor Handelsende: 1,985 USD (-2,2%). Charttechnisch betrachtet kommt wieder Schwung in die Notierungen, die seit Februar in einer relativ engmaschigen Handelsspanne zwischen 1,37 EUR (Unterstützung) und 1,60 EUR (Widerstand) ihren Weg suchten. Mit dem dieswöchigen Break out über die 1,60er-Preismarke wurde auch ein langfristiger Abwärtstrend (A) nach oben durchbrochen – herrlich!

Es bleibt natürlich jedem Trader/Anleger anheimgestellt, inwiefern er eine derartige Preisrallye, die sich bereits etabliert hat, weiterbegleiten will – und sollte. Die Emerging Markets gelten von Haus aus als volatile, und damit spekulative, Vehikel. Die Veon-Aktie darf technisch bereits als überkauft bezeichnet werden und die nächste charttechnische Hürde lässt nicht lange auf sich warten: bereits jetzt, ~1,70 EUR, würden mich Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Doch dass die 200-Tagelinie, aktuell bei 1,34 EUR verlaufend, seit mehr als einem Jahr wieder nach oben weist und damit die 1,37er-Preismarke als Support verstärkt: das bewerte ich doch als höchst erfreulich. Bahnt sich da etwa ein größerer Boden an?

Russische Dividendenpapiere haben sich wieder gut gefangen. So legte der russische RTS-Aktienindex seit Jahresbeginn (YtD-Performance) knapp 19% zu; die Jahresperformance beläuft sich auf ~36%. Mit 1650 Punkten notiert der RTS sogar wieder auf Vor-Corona-Niveau. Ein Wiedererwachen der russischen Wirtschaft würde auf Russland fixierte Unternehmen weiter beflügeln.

Veon Ltd. auf Monatsbasis: Die Kurse versuchen eine große Bodenbildung.





Veon, früher VimpelCom, hat ihre operative Hauptzentrale in Amsterdam. Neben den Konkurrenten Mobile TeleSystems und MegaFon ist Veon einer der größten Mobilfunkanbieter in Russland und anderen Staaten innerhalb der GUS. In Russland firmiert Veon unter dem Markennamen Beeline. Aber auch in vielen anderen Emerging-Markets-Ländern zeigt Veon Flagge. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahre 2009 in Moskau (Russland). Obgleich mit Firmenzentrale in der westlichen Welt, wird die Veon-Aktie im Statistikteil der renommierten Börsenpublikationen unter »Russland« gelistet – und fällt damit unter den (spekulativen) Emerging Markets. Das zumeist enge Marktumfeld rechtfertigt meines Erachtens diese Einschätzung, die bei einer etwaigen Ordererteilung berücksichtigt werden sollte – heißt: Aufträge mit Limit erteilen; die Regeln des Money Managements beherzigen und einen Stop-Losskurs implementieren. Und: einen langen Atem mitbringen, sofern man sich nicht auf ein kurzzeitiges Trading einlassen will.

Wie dem auch sei: Kaum ein Marktsegment erscheint mir so attraktiv und spannend wie die Emerging Markets! Ich bleibe für Sie am Ball!!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende! Und: bleiben Sie gesund, munter und weiterhin trading-begeistert!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.