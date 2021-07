Veon Ltd.: Korrektur nach Break out

von Manfred Ries

Veon Ltd. auf Wochenbasis: Gut unterstützt zurück in die Seitwärtsrange.

Von Manfred Ries

Montag, 12. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant, die …

…Emerging Markets. Und da fällt mir aktuell die russische VEON LTD. (ADR) (WKN: A2DN8Y) auf! Das Papier hatte ich am vergangenen 2. Juli schon einmal auf meiner Agenda und hatte Ihnen einen Break out über die langfristige Abwärtstrendlinie (A) in Aussicht gestellt. Damaliger Kurs: 1,69 EUR. Nun, der Break out ist gelungen! Höchstkurs seither am Handelsplatz Frankfurt: 1,81 EUR. Der angesprochene Ausbruch gen Norden und hievte die Kurse nach meiner positiven Besprechung um mehr als sieben Prozent nach oben.

Zwischenzeitlich überwiegen die Gewinnmitnahmen und die Veon-Aktie rutschte in der Vorwoche wieder in ihre Seitwärtsrange zurück. Schlusskurs am Montag, 12. Juli 2021 in Frankfurt: 1,57 EUR (+1,95%). Die Charttechnik bleibt unglaublich spannend! Einerseits konnte sich der beschriebene Break out n i c h t manifestieren; andererseits aber erscheinen mir die Kurse von Veon als solide unterstützt. So ist bereits im Bereich ~1,50 EUR mit einer ersten Support-Zone zu rechnen; spätestens im Bereich ~1,37 EUR, wo auch die ansteigende 200-Tagelinie verläuft und von einer mittelfristigen Trendwende nach oben spricht.

Russische Dividendenpapiere haben zuletzt wieder etwas schwächer tendiert; mit Blick auf den russischen RTS-Aktienindex outet sich die 1680er-Punktemarke als harte Hürde auf dem Weg nach oben. Was ich aber nicht als wirklich schlimm betrachte. Denn die 3-Monatsperformance beträgt noch immer überzeugende 15%; die Jahresperformance lautet 32%. Zum Vergleich der DAX-Index: 3-Monate: +3%; 12-Monate: +26%. Sie sehen: Zumindest in der Index-Betrachtung hat Russland die Nase vorn – der Reiz der Emerging Markets!

Zum Hintergrund: Das Unternehmen Veon – vormals: VimpelCom – ist neben den Konkurrenten Mobile TeleSystems und MegaFon einer der größten Mobilfunkanbieter in Russland und anderen Staaten innerhalb der GUS. In Russland firmiert Veon unter dem Markennamen Beeline. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahre 2009 in Moskau (Russland). Obgleich mit Firmenzentrale in der westlichen Welt (die Hauptzentrale liegt in Amsterdam), wird die Veon-Aktie im Statistikteil der renommierten Börsenpublikationen als russischer Wert gelistet – und fällt damit unter die (spekulativen) Emerging Markets. Heißt für uns Emerging-Markets-Trader: Aufträge mit Limit erteilen; die Regeln des Money Managements beherzigen und einen Stop-Losskurs implementieren. Und: einen langen Atem mitbringen, sofern man sich nicht auf ein kurzzeitiges Trading einlassen will. Wie dem auch sei: Kaum ein Marktsegment erscheint mir so attraktiv und spannend wie die Emerging Markets! Ich bleibe für Sie weiter am Ball!! Soweit für heute.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf; bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

