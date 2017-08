Vedanta (Sesa Sterlite): Der Treffer hat jetzt + 28,8%! Nächste Chance?

Es hatte zunächst etwas länger gedauert, bis wir den Treffer melden können, denn schon am 02. Mai hatten wir im Express-Service auf diese Trading-Chance hingewiesen und diesen Trading-Tipp am 22. Mai wiederholt. Der Artikel dazu hatte den Titel: „Vedanta (Sesa Sterlite): Treffer ohne Gewinn! Jetzt der zweite Versuch!“ Dieser Versuch hat gut funktioniert und wir konnten am 12. Juli melden: „Vedanta (Sesa Sterlite): Spätzünder-Treffer + 10,6%! Jetzt das Jahreshoch?“ Vedanta (Sesa Sterlite) ist ein Bergbaukonzern mit Sitz in Indien.



Das Unternehmen ist der zweitgrößte Zinkproduzent weltweit und fördert außerdem Eisenerz, Kupfer, Aluminium, Öl und Gas. Trotz eines Ausrutschers nach unten wurde unser Stoppkurs, der bereits in der Gewinnzone lag, nicht erreicht und wie man an der Gegenbewegung in den letzten Tagen gesehen hat, war die Absicherung gut positioniert. Die Aktie hat das Jahreshoch neu geschrieben und das 5-Jahreshoch bei 21,19 USD könnte das nächste Ziel sein. Der Bereich um 20,00 USD ist allerdings schon zweimal seit 2010 eine nicht zu nehmende Hürde gewesen, was bedeutet, dass diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind, den Gewinn gut absichern sollen. Mehr – wie immer - im RuMaS Express-Service.