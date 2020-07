Varta – zweite Chance?

Nach der jüngsten Rally atmet die Varta-Aktie durch. Am Donnerstag fällt die Aktie zeitweise auf 95 Euro. Wir empfehlen den Einstieg, beispielsweise mit den Turbo-Bullsoder. Zuletzt hatte die DZ Bank eine Analyse zur Aktie veröffentlicht. Die DZ Bank hat die Bewertung der Papiere von Varta bei einem fairen Wert von 100 Euro mit “Halten” aufgenommen.Für die kommenden Jahre rechnet Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer weiterhin guten Nachfrage nach Batteriezellen für Anwendungen im Unterhaltungs- und im Gesundheitsbereich. Die positiven Geschäftsaussichten seien allerdings mit Blick auf die Bewertung der Aktie im historischen Vergleich sowie mit Wettbewerbern weitgehend im aktuellen Kurs enthalten, schrieb er.