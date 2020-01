Varta – was folgt auf den Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta war teuer, da waren sich viele Börsianer einig. Doch das Hoch einer so starken Aktie zu erwischen ist schwierig. Oft straft der Trend alle Shortseller Lügen, wie auch bei Tesla zu sehen. Daher verwundert es nicht, dass der Absturz am Mittwoch zu einer wahren Stopp-Loss Lawine führte. Viele Anleger wollten ihre hohen Gewinne in Sicherheit bringen. Glechzeitig wollte um 100 Euro niemand die Aktie mehr haben. Dementsprechend notiert Varta jetzt knapp über 90 und ist für alle attraktiv, die auf die tolle Story aufspringen möchten. Wir empfehlen daher den Turbo-Bullmit Hebel 4. Wer Discount-Calls mag, schaut sich die WKNHier reicht “nur” eine Seitwärtsbewegung für knapp 50 Prozent Rendite bis März.