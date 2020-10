Varta verliert kräftig

1. Varta (WKN: A0TGJ5)

Die Papiere des Batterieherstellers Varta werden heute von Stuttgarter Anlegern kräftig abverkauft. Am Morgen hatte das Unternehmen aus Ellwangen verkündet, den Vertrag mit seinem CEO Herbert Schein vorzeitig bis zum Jahr 2026 zu verlängern. Für die Aktie geht es um 4,7% nach unten.

2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Rege gehandelt werden in Stuttgart auch heute die Papiere des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech. Das Unternehmen hat eine durchaus volatile Handelswoche hinter sich; so verlor die Aktie gestern fast den gesamten Gewinn, den sie sich über die Woche erarbeitet hatte. Immerhin zeigt sie sich heute bei mit einem moderaten Plus von 1,1% etwas stabiler.

3. Bayer (WKN: BAY001)

Erneuter Rückschlag für Bayer: Der Leverkusener Konzern muss ein weiteres Mal verkünden, ein Gerichtsverfahren im Bereich der Agrochemie verloren zu haben. Im aktuellen Fall wurde Bayer von einem französischen Landwirt verklagt. Das Herbizid Lasso soll zu gesundheitlichen Schäden geführt haben. Bayer-Aktien verlieren 1,1%.