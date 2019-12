Varta und BioNTech im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Eine der in Stuttgart meistgehandelten Werte am Montag war die Varta-Aktie. Mit einem Plus von rund 5 Prozent erholt sich die Aktie von ihrem Rücksetzer der vergangenen Woche und notiert nun bei knapp 118 Euro – etwa 9 Euro unter dem am 4. Dezember markierten Allzeithoch von 127,4 Euro. Auf Jahressicht konnte die Varta-Aktie über 300 Prozent zulegen, auch die Analysten bleiben positiv. Zudem steigt Varta zum 23. Dezember in den MDAX auf.

Grund zur Freude auch für die BioNTech-Aktionäre: Die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens wurde am Montag nicht nur rege gehandelt, sondern kletterte auch über 16 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Erst im Oktober war das Unternehmen an der New Yorker Nasdaq an die Börse gegangen. Mit dem nun markierten Hoch bei 33,8 Euro stehen bei BioNTech seither Kursgewinne von rund 150 Prozent auf der Tafel. EUWAX



