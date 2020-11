Varta mit ordentlichem Momentum

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta Long: 58 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 11.11.2020, 08:30 Uhr

Der Kurs von Varta hat sich in den letzten 12 Handelstagen ordentlich vom Support in Höhe der magic number von 100 Euro abgesetzt und konnte sich gestern mit einem Tagesgewinn von rund 3,32 Prozent an den Widerstand bei 124,25 Euro heranarbeiten. Dieser sollte in den kommenden Handelstagen geknackt werden, wodurch der Weg zum Hoch von 138,70 Euro frei wäre.

Varta ist der offizielle Batteriezulieferer der millionenfach verkauften Apple AirPods. Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen finden jedoch auch Anwendung bei Samsung Kopfhörer. Dank dieser beiden Abnehmer konnte Varta ein atemberaubendes Wachstumstempo hinlegen und seine Produktionskapazitäten an das Wachstum anpassen. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 158 Prozent auf 391 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) stieg sogar um 174 Prozent auf 102 Millionen Euro. Der Überschuss verdoppelte sich auf 40 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr wird eine Umsatzverdoppelung auf bis zu 830 Millionen Euro erwartet. Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.

Zum Chart

Die positive Meldung an der Impfstofffront hat eine Rotation von Growth-Aktien hin zu Value-Werten losgetreten. Der Wachstumswert Varta ist aber von der negativen Entwicklung bis dato ungeschoren davongekommen. Aktuell testet das Papier den Widerstand in Höhe des Vorkrisenhochs bei 124,25 Euro, nachdem die Konsolidierung der letzten beiden Monaten überwunden werden konnte. Zum All Time High von Anfang September fehlen Varta nur mehr 12 Prozent an Kursentwicklung. Varta ist auch im Visier von Shortsellern, die bei Kurssteigerungen eventuell nasse Füße bekommen und durch ihre Rückkäufe den Kurs weiter nach oben treiben könnten. Bis dato hat sich der Wert ausgehend von der Unterstützung am Niveau der magic number bei 100 Euro gut weiter hochgearbeitet, wodurch bei entsprechendem Momentum der Widerstand bei 124,25 Euro schnell überwunden werden sollte. Als Ziel fungiert das All Time High bei 138,70 Euro.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 124,25 // 135,35 Euro Unterstützungen: 100,01 // 90,04 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Call Optionsschein auf Varta (WKN UE0LEY) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie in den nächsten 3-6 Wochen erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,44 profitieren. Das Ziel sollte bei 138,70 Euro anvisiert werden (4,33 Euro beim Turbo-Call). Der Abstand zur Barriere beträgt dabei 20,37 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 108,20 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Call Optionsschein ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,09 zu 1.

Open End Turbo Call Optionsschein Strategie für steigende Kurse WKN: UE0LEY

Typ: - akt. Kurs: 3,03 - 3,09 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 95,40 Euro

Basiswert: Varta AG KO-Schwelle: 95,40 Euro

akt. Kurs Basiswert: 121,50 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,33 Euro Hebel: 4,44

Kurschance: + 58 Prozent Quelle: UBS

