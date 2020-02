Varta – Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta ist nach den Quartalszahlen wieder im Aufwind. Am Mittwoch schob die Commerzbank die Aktie mit einer positiven Studie an. Man kassierte die negative Einschätzung und hat die Aktie nun auf “hold”. Wir empfehlen mit Ziel 100 Euro weiterhin den Bull GB8478.







Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach der Analystenkonferenz zu den Zahlen von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Der Batteriehersteller signalisierte für den Jahresverlauf eine Aufstockung der Kapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen für die Unterhaltungselektronik, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kapazitätspläne schienen mühelos umsetzbar. Vom Coronavirus sei Varta nicht unmittelbar betroffen.





Die Commerzbank hat Varta nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von “Reduce” auf “Hold” hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 84 Euro angehoben. Der Analyst bezog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die avisierten Kapazitätsaufstockungen des Batterieherstellers in sein Bewertungsmodell ein. Er bleibe hin- und hergerissen zwischen dem kurzfristig starken Geschäft und andererseits hohem Investitionsbedarf, negativem Cashflow und steigenden Verbindlichkeiten. Auf kurze Sicht schlage sich das Unternehmen jedoch gut.