Varta im Trend

Varta kann die Unterstützung bei 90,40 Euro über 6 Wochen verteidigen und in weiterer Folge einen Anstieg im Ausmaß einer doppelten Tages-ATR verzeichnen. Dieses Pattern ist als bullish zu werten und kann mit einem Turbo Open End Call ausgenutzt werden.

Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien steigt und Varta ist im Begriff seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Der Verkaufshit sind wiederaufladbare Lithium-Ionen-Knopfzellen für kabellose Kopfhörer. Mit diesem Produkt hat Varta einen technischen Vorteil, weil sie seltener aufgeladen werden müssen als jene der Konkurrenten. Als Klumpenrisiko könnte sich jedoch die Abhängigkeit gegenüber Apple erweisen, nachdem der größte Teil der Produktion an die Kalifornier ausgeliefert wird und gewisse Konkurrenten von Apple nicht beliefert werden können. In diese Lücke könnten die Konkurrenten stoßen und potenzielle Umsätze von Varta abgraben. Ein zweischneidiges Schwert für die Kursentwicklung könnte das Engagement von Leerverkäufern darstellen, weil diese bei steigenden Kursen gezwungen sind, Aktien zurückzukaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Dem Kurs könnte demnach ein Short-Squeeze helfen.

Zum Chart

Bei Varta hat der Sell Off schon Anfang Januar 2020 begonnen, wodurch die Aktie in der Spitze 57% an Wert einbüßen musste. Seit Mitte März konnte der Aktienkurs des Batterieproduzenten jedoch einen schönen Aufwärtstrend ausbilden und verlorenes Terrain zurückgewinnen. Die Shortseller haben also bis dato keine größeren Gewinne verbuchen können. Der Kurs hat nach dem sprunghaften Anstieg Mitte Mai mit einer 6 Wochen anhaltenden Seitwärts-Konsolidierung reagiert, die den Bereich rund um die Marke von 90 Euro gehalten hat. Auch Ende Juni gab es einen Zugewinn im Ausmaß der doppelten Tages-ATR, was als bullish zu werten ist. Das Gap von Anfang Januar könnte geschlossen und die Distanz zum alten All Time High im Bereich von 126,46 Euro überwunden werden. Diese Chance beträgt ungehebelt 25 %.

Varta (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 126,46 Euro Unterstützungen: 90,04 // 75,05 Euro

Fazit

Varta kann die Unterstützung bei 90,40 Euro über 6 Wochen verteidigen und in weiterer Folge einen Anstieg im Ausmaß einer doppelten Tages-ATR verzeichnen. Dieses Pattern ist als bullish zu werten.

Mit einem Turbo Open End Call auf Varta (WKN MC960M) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Varta-Aktie erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,59 profitieren. Das Ziel sei aufgrund der potenziellen Schließung des Gaps von Anfang Januar 2020 bei 126,46 Euro angenommen (4,31 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 19,78 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 89,10 Euro platziert werden. Im Turbo Open End Call ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,57 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,65 zu 1.

Turbo Open End Call Strategie für steigende Kurse WKN: MC960M

Typ: - akt. Kurs: 2,01- 2,27 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 83,39 Euro

Basiswert: Varta AG KO-Schwelle: 83,39 Euro

akt. Kurs Basiswert: 102,90 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,31 Euro Hebel: 4,59

Kurschance: + 117 Prozent Quelle: Morgan Stanley

