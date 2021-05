Varta: Die Luft ist raus! CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Batteriehersteller (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55) konnte am 16.03.21 mit einer langen weissen Kerze die 200-Tage Linie überwinden und dadurch ein neues Kaufsignal generieren.



In der Folgezeit konnte der Kurs aber keine weitere Aufwärtsdynamik generieren und dümpelte stattdessen in einer mehrwöchigen Seitwärtsrange dahin (siehe Chart unten). Jetzt scheint jedoch richtig die Luft auszugehen! Nachdem bereits am Dienstag unsere Stoppmarke (grüne Linie) ausgelöst wurde, kam es gestern zu neuerlichen Kursverlusten. Varta rutschte dabei im Tief bis auf 111,85 Euro ab. Im Chart ist nun eine klare Abwärtstendenz erkennbar, Platz nach unten zum Jahrestief bei 105,10 Euro wäre vorhanden. Wir bleiben an der Seitenlinie!





Varta Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.