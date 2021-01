Varta: Ist die Party jetzt vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der deutsche Batteriehersteller (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55) ist derzeit ein ganz heißes Eisen an den Börsenplätzen. Notierte die Aktie am 18.01.21 noch bei 111 Euro, ging es in der Folge fast senkrecht nach oben.



In der Spitze erreichte die "Fahnenstange" heute 168 Euro, ehe Verkäufe einsetzten. Zur Stunde notiert Varta daher "nur noch" bei 153,20 Euro (siehe Chart), es zeichnet sich eine rote Tageskerze ab. Ist dies schon der Beginn einer ausgedehnteren Korrektur?





Varta Tageschart





