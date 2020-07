Varta bei den Derivateanlegern sehr gefragt

Mit annähernd 300 Preisfeststellungen kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute sehr häufig einen Knock-out-Call (WKN MC960M) auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta. Die Aktie legt seit Tagen zu, nachdem bekannt wurde, dass Varta von Bund und Ländern Fördergelder in Höhe von 300 Millionen Euro erhält. Heute notiert die Varta-Aktie bei 104,80 Euro rund 1,2% im Plus.





Ein Knock-out-Call (WKN HZ8GZG) auf den deutschen Infrastrukturkonzern Hochtief wird heute von den Anlegern gekauft. Laut unserem Händler liegt eine Kaufempfehlung für den Knock-out-Call vor. Hochtief hatte in der letzten Handelswoche im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms Aktien im Gegenwert von etwas mehr als 31 Millionen Euro gekauft. Die Hochtief-Aktie notiert heute bei 81,65 Euro über 4% höher.Bei den Optionsscheinen wird heute ein Call (WKN MC9PUD) auf den amerikanischen Mobile Payment Anbieter Square überwiegend verkauft. Square wird von Twitter-Gründer Jack Dorsey geführt, der in Personalunion auch CEO von Twitter ist. Bei einem Plus von über 4% steht die Square-Aktie am Mittag bei 104,60 Euro. EUWAX

