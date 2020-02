Varta-Calls werden verkauft

Gewissermaßen ein Doppelsieg für Varta: Bei den Knock-out-Produkten stehen zwei Calls auf Varta an der Spitze der meistgehandelten Produkte in Stuttgart (WKN DF4S5M und DF44WF). Bei beiden Knock-outs sind überwiegend Verkäufe zu beobachten – hier nehmen die Anleger nach den Kurszuwächsen gestern und den heutigen Turbulenzen rund um Varta nach Aussagen unserer Händler wohl ihre Gewinne mit.Meistgehandelter Optionsschein am Dienstag in Stuttgart: Ein Call auf Microsoft (WKN HZ5V8Y). Hier folgen die Anleger einer Empfehlung, dementsprechend sind in diesem Call auch ausschließlich Käufer aktiv. Für die Microsoft-Aktie geht es heute ein Prozent auf rund 171 Euro nach unten.Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute wird in Stuttgart wieder ein Optionsschein-Call auf RWE gehandelt (WKN MC6EH3). Wie bereits gestern wird der Call von den Anlegern an der EUWAX in großer Mehrheit verkauft. EUWAX