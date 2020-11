Varta-Calls mit 61%-Chance bei Kurserholung auf 120 Euro

Die Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55), die am 3.9.20 bei 138,70 Euro ein Allzeithoch erreicht hatte, gab bis zum 22.10.20 auf bis zu 99,20 Euro nach. Danach legte die Akte bis zum 11.11.20 wieder auf bis zu 125,10 Euro zu. Obwohl der Batteriehersteller in den ersten neun Monaten starke Umsatzsteigerungen vermeldete und die Produktion stark anheben will, reagierte der Aktienkurs negativ auf die Zahlen und fiel bis zum 16.11.20 auf bis zu 107,60 Euro zurück.

Mit einem Kursanstieg von mehr als drei Prozent, der in weiterer Folge allerdings nicht gehalten werden konnte, setzte sich die Varta-Aktie im frühen Handel des 17.11120 an die Spitze aller im TecDAX gelisteten Werte. Kann sich die Varta-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von 120 Euro, auf dem sie zuletzt am 12.11.20 notierte hatte, erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 116 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Varta-Aktie mit Basispreis bei 116 Euro, Bewertungstag 13.1.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR2Q4G2, wurde beim Varta-Aktienkurs von 110,20 Euro mit 0,53 – 0,56 Euro gehandelt.

Kann sich die Varta-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 120 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,81 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,545 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,545 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB7JGU7, wurde beim Aktienkurs von 110,20 Euro mit 1,12 – 1,14 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Varta-Aktie auf 120 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,84 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,4669 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 94,4669 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF3JKJ0, wurde beim Varta-Aktienkurs von 110,20 Euro mit 1,86 – 1,88 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Varta-Aktie auf 120 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,55 Euro (+36 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek