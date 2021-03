Varta: Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Automobilzulieferer (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55) musste in den letzten beiden Handelswochen deutlich abgeben und rutschte dabei am vergangenen Freitag bis auf 105,80 Euro ab.



An der gestrigen Börsensitzung konnte erstmals seit langer Zeit eine "weisse Kerze" ausgebildet werden, diese positive Tendenz setzt sich auch heute fort. Am frühen Nachmittag notiert Varta bei aktuell 111,10 Euro im Plus. Gelingt jetzt der Versuch einer Bodenbildung? Wir befinden uns weiterhin mit unserer Longposition (StopLoss 105 Euro) im Markt!





Varta Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.