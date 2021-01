Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien für kundenspezifische Projekte und selbstständige Erarbeitung von neuen Batteriekonzepten

für kundenspezifische Projekte und selbstständige Erarbeitung

Entwicklung und Konstruktion von Batterien für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen, wie Offroad Vehicles oder Baumaschinen

Definition von erforderlichen Gehäusen und mechanischen Batteriekomponenten

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Varta – Bald im Batteriegeschäft für Elektroautos? Baldiger Shortsqueeze wie bei Tesla? Die Hinweise verdichten sich!Im Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbrief ( www.boersenmillionaer.de ) sind wir bullisch für die Varta Aktie. Dies hat wie immer gute Gründe, die ich heute hier offenlegen möchte.Sollte der Gesamtmarkt nicht kollabieren und/oder die in Apples „Kopfhörern“ zum Einsatz kommenden Mikrobatterien durch Konkurrenz aus Fernost in diesem Jahr ersetzt werden, sehe ich eine sehr interessante Story für das laufende Jahr.Jeder Kursanstieg wird abgewürgt. Das Allzeithoch will und will nicht fallen.! Es gibt diverse Themenkomplexe, die am Markt zu Varta allgemein bekannt sind. Meiner Meinung nach sehr gewichtig ist hier dievon nun fast 9% und der kommende Nachrichtenkomplex, den ich erwarte.Zur Shortquote:Die Leerverkäufer halten dagegen, gepaart mit größeren Insiderverkäufen von Dr. Dr. Michael Tojner im Dezember 2020:Da Herr Tojner die Mehrheit an Varta besitzt, fallen diese Verkäufe noch nichts ins Gewicht. Sollten sich die Verkäufe jedoch auch im neuen Jahr mehren, müssen wir vorsichtig werden. Soviel zu den bekannten Fakten.Ich verglich die Situation im Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbrief zuletzt mit Tesla im Jahr 2018/2019. Varta ist die „deutsche Tesla“, was die Leerverkaufsquote angeht! Die Argumente der Leerverkäufer (Stichwort: Aufkommende Konkurrenz in der Mikrobatteriefertigung aus Fernost) sind bekannt und sicherlich Teils berechtigt.. Auch mein Argument ist am Markt bekannt. Allerdings meiner Meinung nach mittlerweile fast in Vergessenheit geraten. Sollte ich recht behalten, wird genau diese News den Aktienkurs zu neuen Allzeithochs verhelfen. Ich spreche von der Batteriefertigung für Elektroautos! Ich habe dies hier in der Vergangenheit schon öfter einmal im Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbrief erwähnt.Varta hat bekannterweise im Sommer 2020erhalten. Ich zitiere aus folgender Quelle https://www.electrive.net/2020/06/30/varta-erhaelt-millionen-foerderung-fuer-batterie-projekte/ zur Erinnerung, bitte Lesen Sie diegenau:„Varta wird mit den Fördergeldern anarbeiten. Neben der Entwicklung der neuesten Generation kleinformatiger Lithium-Ionen Zellen mit höheren Energiedichten wird das Unternehmen. Die größeren Zellen sollen aber auch etwa in stationären Batteriespeichern oder Robotern eingesetzt werden können“.„Die europäischen Regierungschefs versuchen seit Jahren,aufzubauen, um die Abhängigkeit von den asiatischen Konzernen zu verringern. Im Falle von Varta ist die Hoffnung, dass der Weltmarktführer für kleine Batterien in Hörgeräten oder kabellosen Kopfhörern künftig auchfürbauen kann.“Dies war im Juni 2020.Seither ist wenig passiert. Auch die Analysten haben wenig recherchiert, mir ist nichts Neues zu diesem Themenkomplex bekannt.1.)So beginnt die damalige Pressemitteilung aus Juli 2020. Zwischen den Zeilen wird es interessant:„Die VARTA AG hat in den vergangenen Jahren die Lithium-Technologie kontinuierlich verbessert und damit regelmäßig neue Industriestandards gesetzt. In dem neuen Werk werden dann Lithium-Ionen Zellen mit einer 30 Prozent verbesserten Energiedichte gefertigt. Neben der Entwicklung der neuesten Generation kleinformatiger Lithium-Ionen Zellen mit noch höherenAha, Varta sagte also schon im Juli, man möchte deren Technologie auf größere Formate (daher Batterien für PKW, Nutzfahrzeuge etc.) übertragen.2.)Das große Batteriewerk in Nördlingen startete die Bauphase im letzten Jahr. Ich habeDas Unternehmen Franz Traub baut das Projekt. Unter deren Referenzen wird der Baufortschritt sogar in zwei Updates mit Fotos beschrieben, siehe hier https://www.franz-traub.de/baufortschritt-neubau-lithium-ionen-zellenproduktion-varta-noerdlingen/ Dieses Update ist gut vier Monate alt, daher ist anzunehmen, dass die große Produktionsstätte in Nördlingen bereits vor der Vollendung steht? Aus Punkt 1.) der Pressemitteilung können wir auch folgendes entnehmen:„Ab Anfang kommenden Jahres () werden dort Lithium-Ionen Zellen der neusten Generation mit hochautomatisierten Fertigungslinien hergestellt. (…) Neben der Entwicklung der neuesten Generation kleinformatiger Lithium-Ionen Zellen mit noch höheren3.)Daher ist meiner Interpretation abzuleiten, dass Varta in der neuen Fabrik (welche sich ja nun vermutlich der Vollendung nähert) bald – also in diesem Jahr -4.)Also liegt es doch sehr nahe, einmal in diebei Varta zu schauen.Für unseren Standort in Nördlingen suchen wir Sie als(…)Klingt doch nicht uninteressant!?Das Allzeithoch bei 138,70 Euro gilt als „Triggerpunkt“ für den großen Shortsqueeze.. Sein Aktienpaket kann nochmals deutlich im Wert steigen,. Der Aktienmarkt ist „heiß wie nie zuvor“, was Aktien aus dem Bereich „neuer Energien/Elektroautos“ angeht.Boris Schulze besitzt zum Zeitpunkt dieses Artikels Aktien von Varta und bespricht die Aktie in regelmäßigen Abständen im Kontext seines Börsenbriefes. Boris Schulze wird für diesen Artikel nicht bezahlt. Dieser Artikel entspricht ausschließlich der Meinung von Boris Schulze, welcher sich zu 100% irren kann. Sie dürfen die Aktie nicht aufgrund der Äußerungen in diesem Artikel kaufen. Bitte betreiben Sie immer Ihr eigenes Research. Sie allein tragen letztendlich die Verantwortung für den Kauf und Verkauf der Varta Aktie. Ein Totalverlust ist theoretisch immer möglich.Datum der Erstellung des Beitrages: 14.01.2021Kurs der Varta Aktie auf Xetra um 10.47 Uhr: 122,40 Euro