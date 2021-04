Varta: Aktie zieht wieder an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nachdem der Kurs des Batterieherstellers (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55) in der letzten Handelswoche täglich Verluste verzeichnen musste und erneut bis zur 200-Tage Linie (blau im Chart) korrigierte, gelingt es heute in der ersten Handelsstunde deutlich zuzulegen.



Nach einer Eröffnung bei 118,50 Euro kann die Notierung im Anschluß bis auf 122,90 Euro klettern. Dies könnte somit der Startschuß für eine neuerliche Up-Bewegung gewesen sein. Wir befinden uns weiterhin mit unserer Longposition im Markt, welche wir mit einem StopLoss bei 115 Euro abgesichert haben.

Varta Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.