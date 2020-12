Varta-Aktie: Das kam aus dem Nichts!

Nach einem regelrechten Höhenflug an den Börsen durchlebte die Varta-Aktie zuletzt wieder eine negative Tendenz. Jene beförderte das Papier in den letzten vier Wochen von rund 120 Euro bis auf nur noch 105 Euro. Viele befürchteten schon, dass bald die 100-Euro-Linie nach unten durchkreuzt werden könnte. Das ließ auch die Charttechnik vermuten, welche nur wenige Signale für eine kurzfristige Erholung lieferte. Die Bullen ließen sich davon aber glücklicherweise überhaupt nicht einschüchtern. Am Dienstag meldeten sie sich wieder zurück und setzten gleich mal ein deutliches Zeichen.

Endlich konnten die Aktionäre sich am gestrigen Handelstag wieder über grüne Vorzeichen bei der Varta-Aktie freuen. Dabei gab es nicht nur einen bedeutungslosen Mini-Gewinn zu sehen. Stattdessen legte der Titel gleich um satte 3,19 Prozent zu und verbesserte sich bis Handelsschluss bis auf 109,90 Euro. Zugegeben, damit ist noch immer mehr als genug Luft nach oben vorhanden und das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 Euro befindet sich unverändert in einiger Entfernung. Durch die plötzlichen und weitgehend unvorhergesehenen Zugewinne setzen die Käufer aber ein wichtiges Zeichen, was in den nächsten Tagen für mehr Mut auf Anlegerseite sorgen könnte.

Fundamental ist derweil für Varta alles beim Alten geblieben. Der größte Kurstreiber ist und bleibt das Geschäft mit Akkus für mobile Kopfhörer. Seit klar ist, dass Apple bei seinen AirPods auf Varta-Akkus setzt, sind die Anleger größtenteils bestens gelaunt und blicken auf hervorragende Zukunftsaussichten. Es gibt jedoch auch Skeptiker, welche den Titel schon jetzt für überkauft halten und mit einem baldigen Ende des rasanten Wachstums bei AirPods, Galaxy Buds und Co. rechnen. Ob nun die Optimisten oder Pessimisten Recht behalten werden, soll an dieser Stelle nicht geklärt werden. Das wird spätestens die Zeit zeigen. Die Varta-Aktie verfügt in jedem Fall noch über Potenzial. Ob dieses von den Aktionären auch genutzt wird, ist aber eine andere Frage.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.