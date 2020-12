Varta Aktie – Was passiert hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Das sieht nicht mehr ganz so gut aus! Die Varta-Aktie scheint die Kraft für einen neuerlichen Aufschwung zu fehlen! So konnte der Wert noch Mitte November eine starke Bewegung einleiten und deutlich über die Marke von 120 Euro ansteigen. Doch seitdem mussten Anleger Verluste hinnehmen. Denn Gewinnmitnahmen drückten den Kurs bis knapp 100 Euro. Zudem finden Erholungen seit Mitte November stets im Bereich der 50-Tage-Linie ein Ende! Dieser gleitende Durchschnitt mit eher mittelfristiger Ausprägung verläuft aktuell bei 112,60 Euro und ist leicht fallend! Auch in der vergangenen Woche wurde die 50-Tage-Linie zwar getestet, doch ein nachhaltiger Break gelang nicht! Ein Warnsignal auch in Verbindung mit den starken Abverkäufen ausgehend von dem Fehlausbruch über die 120 Euro.

Ebenso als Warnsignal für Anleger muss der Verlust des Aufwärtstrends gelten. Denn die Varta-Aktie konnte ausgehend vom Crash-Tief im März 2020 eine starke Aufwärtsbewegung entfachen – so bildete sich in den Sommer ein Aufwärtstrendkanals. Doch dieser wurde im Oktober 2020 verlassen. Impulse für eine Neu-Aufnahme einer Aufwärtsbewegung fehlen jedoch derzeit.

Mit Bekanntgabe der jüngsten Quartalsdaten scheinen auch die Anleger ein wenig enttäuscht. Hohe Erwartungen an das Unternehmen wurden hierbei nicht erfüllt. Auch wenn das Unternehmen selbst einen guten Ausblick für die kommenden Monate wagte. Die Anleger und Analysten haben jedoch mehr angenommen – so gab es auch in den vergangenen Wochen seit Bekanntgabe der Quartalsdaten entsprechende Anpassungen bei den Einschätzungen der Analysten!

Eine drastische Kehrtwende in der Einschätzung kommt unter anderem von der Investmentbank Stifel Europe (zuvor MainFirst). Dessen Analyst Florian Pfeilschifter sieht steigenden Konkurrenzdruck aus Asien sowie unstimmige Aussagen zum Ausblick! Das Kursziel wurde so von 145 auf 97 Euro gesenkt! Die Varta-Aktie aktuell in einer Konsolidierung, die wohl noch eine Weile andauern dürfte bis neue Impulse vorliegen!





