Varta Aktie: Was heute stattfindet!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Heute (= Donnerstag 10. Dezember) hat es begonnen, und es soll bis morgen (= Freitag 11. Dezember 2020) dauern: Das „Future Battery Forum“. Batterie, Zukunft, Forum? Keine Frage, dass das auch für Varta relevant ist! Und nicht nur das – Varta ist laut eigenen Angaben neben Akasol und der Wacker Neuson Group „Gründungspartner“. Denn besagte Veranstaltung soll dieses Jahr das erste Mal stattfinden. Ob es eine gelungene Veranstaltung werden wird, wird sich zeigen. Ziel soll es jedenfalls sein, die „wichtigsten Akteure der Batterieindustrie“ zusammenzubringen, so Varta. Mal sehen, ob sich auch namhafte internationale Anbieter beteiligen werden.

Varta Aktie: 12-Monats-Performance im Bereich von -5%





Varta jedenfalls gibt an, mit gleich zwei sogenannten Keynote-Speakern im Programm des „Future Battery Forums“ vertreten zu sein. Es sollen die „drängendsten Fragestellungen der Zukunft“ beantwortet werden. Nun, ob sich das im Rahmen eines zweitätigen Forums wirklich beantworten lässt? Doch auch wenn „nur“ Kontakte geknüpft oder aufgefrischt werden, könnte sich das für Varta lohnen. Im Gegenzug kostet so eine Veranstaltung natürlich eine Kleinigkeit, und wenn Varta Gründungspartner ist, wird wohl Varta auch entsprechend an den Kosten beteiligt sein. Das Future Battery Forum wird laut Varta – aufgrund der aktuellen Pandemie – virtuell stattfinden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.