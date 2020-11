Varta Aktie: Was für ein Einschnitt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta hat es in den vergangenen Tagen heftig erwischt: Bei einem Kurs von 114,90 Euro notierten die Papiere des Batterieherstellers noch am Montag, am Mittwoch war die Varta-Aktie zwischenzeitlich nur noch 100,40 Euro wert, bevor sie sich wieder etwas fing. Doch wie ist ein Kursrutsch von annähernd 13 Prozent binnen zweier Börsentage bei einem solch aufstrebenden Unternehmen zu erklären? Dafür reicht offenbar eine weitere, negative Analysteneinschätzung – und der Wert wird böse abgestraft.

Es war das Brokerhaus Stifel Europe das einen drastischen Schnitt setzte – und die Varta-Aktie am Montag gleich um zwei Schritte von “Buy” auf “Sell” abgestuft hat. Das Kursziel wurde massiv von 145 auf 97 Euro gesenkt. Analyst Florian Pfeilschifter habe dies mit “Anzeichen eines zunehmenden Konkurrenzdrucks aus Asien” begründet, berichtet unter anderem ARD Börse. Hinzu kämen „unstimmige Aussagen des Managements zum Ausblick und den Absatzmärkten“, wie es heißt. Damit schließt sich Stifel Europe der Skepsis des Analysehauses Warburg Research an: Analyst Robert-Jan van der Horst das das Kursziel für Varta nach Zahlen Mitte November lediglich von 80 Euro auf 85 Euro erhöht, die Einstufung aber auf “Sell” belassen. Mit derselben Begründung: In Samsung komme ein potenter Wettbewerber auf den Markt, was den Konkurrenzdruck künftig erhöhe, hieß es.

Völlig anderer Meinung ist man bei der Privatbank Berenberg: Analystin Charlotte Friedrichs hatte das Kursziel für Varta nach den Quartalszahlen sogar von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf “Buy” belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Batterieherstellers hätten die Konsensschätzungen „deutlich übertrumpft“, so die Studie. Zudem hält sie die neuen Ziele des Varta-Managements für 2020 wie auch die ersten Signale für 2021 für „konservativ“. Die Anleger hingegen sind offenbar verunsichert.





