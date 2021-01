Varta Aktie: Warum so heftig unter Druck?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die zurückliegende Woche war für die Varta-Aktie zweifellos keine gute. Nach ihrem Zwischenhoch am vorvergangenen Freitag bei 131,70 Euro, verabschiedeten sich die Papiere des deutschen Batterie-Herstellers bei nur noch 114,80 Euro ins Wochenende. Wie ist ein Minus von rund 13 Prozent bei der Varta-Aktie innerhalb von nur fünf Handelstagen zu erklären? Mit den eigenen Entwicklungen des Unternehmens jedenfalls nicht, es sind wohl eher diejenigen der Konkurrenz.

Samsung und LG als Konkurrenten

Denn laut Medienberichten drückten Berichte über Mikrobatterie-Pläne für kabellose Kopfhörer durch Samsung und LG kurz vor dem vergangenen Wochenende auf die Stimmung bei Varta – und damit auf den Kurs der Aktie. Während die Pläne von Samsung bereits länger bekannt sind, prüft nun offenbar auch LG einen Eintritt ins lukrative Geschäft. Keine guten Nachrichten für Varta, ohne Frage. Doch der deutsche Konzern bleibt in der Entwicklung keinesfalls stehen – und sieht sich weiterhin an der Spitze.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Varta?

So präsentierte Varta auf der am Donnerstag zu Ende gegangenen Consumer Electronics Show (CES), die erstmals rein virtuell stattfand, erstmals die neue A4-Generation ihrer Lithium-Ionen-Knopfzellen. Diese so genannte CoinPower®-Zelle biete – wie bereits ihre Vorgänger-Generationen – auf kleinstem Raum „die höchste Energiedichte“, wie man selbstbewusst formuliert.

Varta gibt sich selbstbewusst

Die Neuentwicklung soll laut Varta ihren Einsatz in zukunftsweisender Technik finden, von mobilen Geräten im Bereich Wearables über das Internet of Things bis hin zu Sensoren für Smart Home und Smart City. Die Lithium-Ionen-Knopfzellen ermöglichen „die Herstellung von immer kompakteren und kleineren Geräten“, so die Mitteilung von Varta. „Unsere CoinPower-Zellen haben die nächste Generation der Premium True Wireless Stereo Headsets erst möglich gemacht“ betont Philipp Miehlich, General Manager OEM VARTA Microbattery. Mit der neusten Generation gehe Varta noch „einen Schritt weiter“.





