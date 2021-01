Varta Aktie: Ein Schritt weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta schien in der Vorwoche auf dem bestem Weg zu sein, ihre Höchststände vom Herbst bei knapp 140 Euro anzugreifen. Ausgehend von 118,80 Euro noch am Montag, verbesserten sich die Papiere des Batterie-Konzerns auf 131,70 Euro am Freitagmittag – ein Plus von elf Prozent binnen weniger Tage. Doch dann legte die Varta-Aktie plötzlich den Rückwärtsgang ein, verlor bereits vor dem Wochenende deutlich, gab am Montag weitere fünf Prozent ab auf nur noch 120 Euro. Dabei liefert das Unternehmen nach eigener Aussage doch eher Grund für Zuversicht.

Denn auf der aktuell stattfindenden Consumer Electronics Show (CES), die erstmals rein virtuell stattfindet, führt das Technologieunternehmen die neue A4-Generation der Lithium-Ionen-Knopfzellen ein. Varta präsentiere „erstmals die neuste technologische Entwicklung der CoinPower®“, wie es in einer Mitteilung heißt. Diese Zelle biete – wie ihre Vorgänger-Generationen – auf kleinstem Raum die höchste Energiedichte.

Die neue CoinPower findet laut Varta ihren Einsatz in zukunftsweisender Technik von schnurlosen und mobilen Geräten im Bereich Wearables, Internet of Things, Medizin und Gesundheit, bei Sensoren für Smart Home und Smart City sowie in der Industrie 4.0. Die Lithium-Ionen-Knopfzellen ermöglichen demnach die Herstellung von immer kompakteren und kleineren Geräten.

„Unsere CoinPower-Zellen haben die nächste Generation der Premium True Wireless Stereo Headsets erst möglich gemacht“ sagt Philipp Miehlich, General Manager OEM VARTA Microbattery. Mit der neusten Generation der Lithium-Ionen- Zellen gehe Varta „einen Schritt weiter“, für noch mehr Funktionen und noch kürzere Ladezeiten bei den Produkten. Neben den Lithium-Ionen-Zellen präsentiert Varta auf der CES zudem sein Portfolio an Mikrobatterien, zu dem auch Hörgerätebatterien gehören, sowie anwendungsspezifische Batterien für den stark wachsenden Markt der Agrarrobotik.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.