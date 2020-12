Varta-Aktie: Noch immer nichts Neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Eigentlich läuft es für den Batteriespezialisten Varta derzeit wie am Schnürchen. Nicht nur konnte das Unternehmen sich einen Deal mit Apple sichern und dadurch vom Hype um kabellose Kopfhörer schwer profitieren. Darüber hinaus konnten noch weitere aussichtsreiche Projekte vorgestellt werden wie etwa die Herstellung von Knopfzellen für besonders präzise Corona-Schnelltests.

Alle guten Nachrichten konnten der Varta-Aktie in den vergangenen Wochen aber nicht so recht auf die Sprünge helfen. Seit einer Korrektur im November tritt das Papier zwischen 110 und 114 Euro auf der Stelle und es scheint so, als würde sich hier ein längerfristiger Seitwärtstrend entwickeln.

Das reicht noch nicht

Am ersten Tag der neuen Woche startete die Varta-Aktie nun mit grünen Vorzeichen und verbesserte sich um etwas mehr als 1,7 Prozent. Das sieht im ersten Moment gut aus, ändert aber letztlich nichts an der Situation, in der sich das Papier nun schon seit Wochen befindet.

Aus dem Handel verabschiedete sich der Titel mit 113,20 Euro und befindet sich damit weiterhin in der aktiven Seitwärtsrange. Zwar ist nichts auszuschließen, dass wir noch einen Ausbruch zu sehen bekommen. Mit Blick auf die Charttechnik erscheint das kurzfristig aber einigermaßen unwahrscheinlich.

Aus und vorbei?

Überhaupt ist die Charttechnik derzeit nicht unbedingt ein Freund der Varta-Aktie. Seit dem Hoch im Sommer ging es mit den Kursen immer weiter in Richtung Süden und bis auf eine Ausnahme wagten die Bullen sich bisher nicht daran, eine ernsthafte Gegenbewegung auf die Beine zu stellen. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, damit von einem waschechten Abwärtstrend die Rede sein kann.

Womöglich hatten die Zweifler doch Recht und die geradezu astronomischen Kursgewinne im Sommer führten zu einer Überbewertung der Varta-Aktie. Genau beurteilen lässt sich das bisher noch nicht. Der nächste Ausbruch wird aber wohl darüber entscheiden, welche Richtung die Kurse mittelfristig einschlagen werden. Es ist nur zu hoffen, dass dieser in Richtung Norden gehen wird.





