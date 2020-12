Varta Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bei der Varta-Aktie ist auch weiterhin keine klare Richtung zu erkennen. Der Abwärtstrend, der nach dem Anstieg auf das 12-Monats-Hoch Anfang September eingesetzt hatte, konnte zwar durchbrochen werden, doch neue Aufwärtsdynamik hat die Aktie nicht entwickelt. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. So stieg der Kurs nach dem Rückfall auf ein Tief bei 99,20 Euro Ende Oktober zwar wieder an, doch Mitte November sorgten die Bären für einen weiteren Rücksetzer. Im Moment können sich weder Bullen noch Bären einen klaren Vorteil erarbeiten. Die Aktie notiert aktuell bei 112 Euro. Der Kurs verläuft knapp unterhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) und der Supertrend zeigt einen Bärenmarkt an, sodass aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal vorliegt.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie aktuell mit fast 8 Prozent im Minus. Was dies im historischen Vergleich bedeutet, lässt sich im Fall von Varta aber noch nicht sagen, da das Unternehmen in seiner jetzigen Form erst seit Ende 2017 an der Börse vertreten ist. Daher reicht die Datenmenge noch nicht aus, um die Aktie einer statistischen Analyse zu unterziehen, sodass dieser Bereich neutral zu werten ist.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Varta?

Was sagen die Analysten zu Varta?





Aus Sicht der Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 115,97 Euro und damit 3,54 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt gemischt aus. Zurzeit beschäftigen sich sechs Analysten mit dem Titel, von denen einer für Buy, drei für Hold und zwei für Sell plädieren. Auch dies führt zu einem neutralen Signal.

Unter dem Strich erhält die Varta-Aktie nur 1 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bärisch einzuschätzen. Solange sich das Chartbild nicht aufhellt, drängt sich ein Investment nicht unbedingt auf.





