Varta-Aktie: Kann das Zufall sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta verkündete am Donnerstag die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit Vorstandschef Herbert Schein. Eigentlich hätte diese Entscheidung erst im kommenden Jahr angestanden. Die enormen Erfolge der letzten Jahre scheinen den Aufsichtsrat aber überzeugt zu haben. Am gleichen Tag ging es mit dem Kurs der Varta-Aktie tief in Richtung Kurskeller. Um fast sieben Prozent stürzten die Anteile ab, was bei einigen Beobachtern für vorschnelle Schlüsse sorgen könnte.

Dass die heftigen Kursverluste mit der Vertragsverlängerung von Schein in Zusammenhang stehen, daran glauben nur die wenigsten. Nach Ansicht von Experten sind es in erster Linie automatisierte Verkäufe nach dem Unterschreiten wichtiger charttechnischer Marken, die derzeit die Kurse belasten. Außerdem gibt es Spekulationen über mögliche Aktivitäten von Leerverkäufern. Derartige Argumentationen sind durchaus schlüssig. Endgültig lässt sich aber momentan nicht festlegen, was genau für die derzeitigen Verluste sorgt.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.