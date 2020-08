Varta-Aktie - Hier wird Höhenluft geschnuppert!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Sell on good News! So die erste Reaktion der Anleger auf die jüngsten Varta-Zahlen! Echte Überraschungen fehlten, eingepreist war im Kurs zudem die Prognoseanhebung. Und schon im Vorfeld der starken Zahlen kletterte der Wert weiter nach oben. Die Varta-Titel erreichten so knapp die Marke von 130 Euro. Hier sehen jedoch nur noch wenige Analysten deutliches Aufwärtspotenzial. Recht optimistisch die Privatbank Berenberg mit einem Kursziel von 140 Euro! Doch letztlich gilt: Varta hat gezeigt, dass die bisherigen Prognosen geliefert wurden. Das Vertrauen in das Unternehmen ist recht groß. Die Wachstumsaussichten – vor allem im Boom der kleinen Knopfzellen – sind weiterhin vorhanden. So scheint sich auch die Mehrzahl der Anleger nicht unbedingt von ihren Varta-Stücken trennen zu wollen!

Aus Sicht der Chartanalyse ist die Varta-Aktie jedoch derzeit überkauft. Die Standard-Indikatoren zeigen hohe Werte an – sowohl im RSI oder MACD. Für den Wert spricht jedoch, dass der prozentuale Abstand zwischen dem Kurs und seiner 200-Tage-Linie noch deutlich unter den Werten der Aufwärtsbewegung in 2019 notiert. Es wird so zwar „Höhenluft“ geschnuppert – und eine Konsolidierung in Form einer Seitwärtsbewegung sollte eingeplant werden – doch der Gipfel ist noch nicht unbedingt erreicht!

