Varta Aktie: Batteriehersteller oder Technologieunternehmen?

Varta hat in einer Pressemitteilung darauf verwiesen, auch im Bereich der vernetzten Medizintechnik aktiv zu sein – schließlich liefert das Unternehmen zum Beispiel „Mikrobatterien für intelligente Anwendungen“ im medizinischen Bereich. Interessanterweise bezeichnet sich Varta selbst nicht etwa als Batteriehersteller, sondern als „Technologieunternehmen“. Und insofern ist es durchaus konsequent, wenn Varta in einer Pressemitteilung auf die bis heute (Donnerstag) laufende Fachmesse „Copamed 2020“ verweist. Diese findet dieses Jahr aufgrund der Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie in virtuellem Format statt (und heißt deshalb „virtual.COPAMED 2020“.

Auch als Varta-Aktionär kann es interessant sein, da mal reinzuschauen (die Internetseite der virtual.COPAMED 2020 findet sich via Suchmaschine). Nach der Logik: Wenn es vielversprechende neue medizinische Anwendungen gibt, welche zukünftig nachgefragt werden, dann mal schauen, ob die mit Minibatterien von Varta betrieben werden. Falls ja, dann könnte das eben auch für Varta steigende Umsätze in dem Bereich bringen. Varta hatte erst diesen Monat die Prognose für Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr „erneut erhöht“. So wurde die Umsatzprognose von 810 bis 830 Mio. Euro auf 840 bis 860 Mio. Euro erhöht.





