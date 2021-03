Vantage Towers IPO: Der größte europäische Börsengang 2021?

Vantage Towers, die Funkmasten-Sparte des britischen Vodafone-Konzerns, soll am 18. März 2021 per IPO an die Börse gehen – und ist ab der ersten Preisfeststellung auch über uns handelbar.Alles zum Vantage Towers-BörsengangWann Sie die Vantage Towers-Aktie bei uns kaufen können

Startschuss für den Handel mit der Vantage Towers-Aktie ist am Donnerstag, den 18. März 2021. Sobald an der Frankfurter Börse nach dem Handelsstart um 9:00 Uhr eine erste Preisfeststellung erfolgt, können Sie die Vantage Towers-Aktie (WKN A3H3LL) auch bei uns zu den üblichen Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr kaufen und verkaufen.

Wann Sie die Vantage Towers-Aktie zeichnen können

Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 9. März bis zum 17. März. Dabei wurde die Preisspanne zwischen 22,50 Euro und 29 Euro festgelegt. Eine Zeichnung über die Börse Stuttgart ist nicht möglich. Wenn Sie die Vantage Towers-Aktie zeichnen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre Depotbank.

Was vom Vantage Towers-Börsengang zu erwarten ist

Für das kommende 5G-Zeitalter gelten Funkmasten als unerlässlich. Auch die Vodafone-Group ist in diesem Markt aktiv und hat sich nun dazu entschieden, ihre Funkmasten-Sparte namens Vantage Towers separat an die Börse zu bringen. Das könnte der bisher größte europäische Börsengang des Jahres 2021 werden. Die Vodafone-Group will mit dem IPO des Tochter-Unternehmens bis zu 2,8 Milliarden Euro erlösen. Angesichts der angepeilten Preisspanne zwischen 22,50 und 29 Euro ergibt sich eine Marktkapitalisierung von bis zu 15 Milliarden Euro.

Damit wäre der Funkmasten-Betreiber hinter den US-amerikanischen Konkurrenten American Tower Corp. (rund 76 Milliarden Euro), Crown Castle International (rund 53 Milliarden Euro) und SBA Communications (rund 22 Milliarden Euro) nach Marktkapitalisierung die Nummer vier der börsennotierten Funkmasten-Betreiber. Vantage Towers betreibt über 82.000 Funkmasten in zehn europäischen Ländern.

