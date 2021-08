Value-Aktien-Index mit 45% Schutz und unbegrenztem Renditepotenzial

Eine von zahlreichen erfolgreichen mittel- bis langfristigen Anlagestrategien besteht darin, in als „unterbewertet“ eingestufte Aktien zu investieren. Wer sich nicht auf die mühevolle Suche nach solchen Einzelaktien begeben möchte und das auch bei diesen Aktien bestehende Risiko der Investition in eine Aktie reduzieren möchte, könnte auf einen breit gestreuten Aktienindex setzen, der diesem Kriterium entspricht.

Der MSCI Europe Value Index (ISIN: CH0008392034) enthält Aktien aus 15 europäischen Ländern, die nach den Kriterien Buchwert im Verhältnis zum aktuellen Kurs, dem erwarteten 12-Monats Kurs-Gewinn-Verhältnis, sowie der Dividendenrendite ausgewählt werden. In den vergangenen 12 Monaten konnte der Index um beachtliche 28 Prozent zulegen. Für Anleger, die mit Sicherheitspuffer in den Index investieren wollen, könnte das aktuell zur Zeichnung angebotene MSCI Europe Value Bonus&Wachstum-Zertifikat der RCB interessant sein.

45 Prozent Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs des MSCI Europe Value-Index vom 16.9.21 wird als Startwert für das Bonus&Wachstum-Zertifikat fixiert. Bei 55 Prozent des Startwertes wird sich die während des gesamten Beobachtungsraumes (17.9.21 bis 14.9.26) liegende Barriere befinden.

Befindet sich der Index am 14.9.26 im Vergleich zum Startwert mit zumindest fünf Prozent im Plus, dann wird das Zertifikat dem Nennwert und der tatsächlichen prozentuellen positiven Indexentwicklung zurückbezahlt. Verbleibt der Index während der gesamten Beobachtungsperiode oberhalb der Barriere und die Wertsteigerung ist geringer als fünf Prozent, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 105 Prozent des Ausgabepreises erfolgen. Ein Kapitalverlust kann dann entstehen, wenn der Index die Barriere berührt oder unterschreitet und sich am Bewertungstag, dem 14.9.26, im Vergleich zum Startwert im Minus befindet. In diesem Fall wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Wertentwicklung des Index zurückbezahlt.

Das RCB-MSCI Europe Value Bonus&Wachstum-Zertifikat, ISIN: AT0000A2SPJ7, fällig am 17.9.26, kann noch bis 15.9.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Bonus&Wachstum-Zertifikat beteiligt Anleger voll und ganz an einem Anstieg des Index und sichert zumindest bis zu einem 45-prozentigen Indexrückgang den Kapitaleinsatz und die Mindestrendite von fünf Prozent ab.

Walter Kozubek