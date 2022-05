Valero Energy: Ausbruch bestätigt

von Manfred Ries

Valero Energy (Monatschart): Könnte sich oberhalb von 100 USD etablieren.

Von Manfred Ries

Montag, 2. Mai 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im Wonnemonat Mai! Was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zu Monatsbeginn hin ein Blick auf die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert Valero Energy Corp. (WKN: 908683). Kurs der Valero-Energy-Aktie am Montag, 2. Mai 2022 an der Börse in New York: 115,39 USD (+3,5%).

Die Company. Die Valero Energy Corp. ist ein US-amerikanisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in San Antonio/Texas. Die Gesellschaft beschäftigt ~10.000 Mitarbeiter weltweit. Zum Unternehmen gehören ~15 Raffinerien in den USA, in Kanada und im karibischen Raum.

Die Hintergründe. Die Aussichten auf tendenziell weiter anziehende Öl-Preise stehen gut. Die Valero Energy Corp. könnte davon profitieren. Ebenso vom Wunsch vieler Staaten, ihre Energie-Abhängigkeit von anderen Nationen zu reduzieren.

Die Ausgangslage. Anleger schielten über Jahre hinweg auf die psychologisch bedeutsame Schlüsselmarke von 100 USD. Im Vormonat kam es zu einer Impulsbewegung nach oben; der Break out über die 100-USD-Kursmarke scheint vorerst bestätigt; die 100er-Preismarke ist aktuell als Support zu betrachten.

Wie geht es weiter? Trotz erster Anzeichen einer leichten Marktüberhitzung (Slow-Stochastik; DIX) zeigt der Trend weiterhin nach oben. Der nächste Resistance ist im Bereich ~127 USD zu erwarten. Eine zeitnahe Konsolidierung erscheint angebracht und wahrscheinlich.

Die Strategie. Valero Energy ist Teil meines Muster-Portefeuilles im Optionsscheine Expert Trader©. Die Position wurde am 24. März 2022 auf der Long-Seite via Call Warrant (Call-Optionsschein) besprochen und aufgenommen. Leser des Optionsscheine Expert Trader© konnten damit innerhalb von nur fünf Wochen eine Performance von 105 Prozent generieren. Die Position wird zeitnah mittels Stop-Losskurs abgesichert und/oder via Teilverkauf reduziert.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Mai – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.