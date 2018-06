Valeant Pharmaceuticals-Aktie: größere Flexibilität! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Valeant Pharmaceuticals International":

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Raghuram Selvaraju von H.C. Wainwright & Co.:



Raghuram Selvaraju, Aktienanalyst beim Investmenthaus H.C. Wainwright & Co., bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung hinsichtlich den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).



Die Analysten von H.C. Wainwright & Co sind der Auffassung, dass Valeant Pharmaceuticals International Inc. zunehmend größere finanzielle Flexibilität habe. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten seien erheblich reduziert worden.



Analyst mahnt Analyst Raghuram Selvaraju weiterhin zur Zurückhaltung bis Belege für eine Rückkehr zu langfristig nachhaltigem Wachstum existieren.



In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von H.C. Wainwright & Co. das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 20,00 USD.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:18,67 Euro +0,05% (05.06.2018, 13:38)Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:18,75 Euro -0,32% (05.06.2018, 14:10)NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:USD 22,05 +0,23% (05.06.2018, 14:23, vorbörslich)ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:CA91911K1021WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:A1C6JHTicker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:BVFNasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:VRXValeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte. (05.06.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.