Valeant Pharma: Wird der nächste Kurssprung vorbereitet? Trading-Chance!

Den letzten großen Kurssprung haben wir Anfang Mai gesehen, nachdem Valeant Pharma starke Zahlen vorgelegt hatte. Es ging von unter 10,00 USD auf bis zu 14,17 USD nach oben und seitdem giibt es eine Seitwärtsbewegung zwischen 12,00 USD und 13,20 USD. Nach einem Tief bei 12,075 Dollar am 15. Juni gab es eine kräftige Gegenbewegung, die wieder bis auf 13,57 Dollar nach oben führte. Es sieht so aus, als ob sich die Aktie auf den nächsten Kurssprung vorbereitet. Das Risiko nach unten ist allerdings nicht gering. Wir hatten ja bereits darauf hingewiesen, dass Valeant Pharma nichts für „Angsthasen“ ist. Mehr – wie immer – im Express-Service.



