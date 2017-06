Valeant Pharma: Treffer! Antizipieren hat nichts mit Hellseherei zu tun!

Am 20. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Valeant Pharma präsentiert. Wir wollen mal wieder mit offenen Karten spielen und zeigen nachfolgend, was wir den Abonnenten an diesem Tag geschrieben hatten:





20.06. Meinung der RuMaS Redaktion: Wir halten Valeant Pharma (WKN A1C6JH) nach wie vor für eine interessante Trading-Aktie, die allerdings nichts für Angsthasen ist. Sollte das Gap nicht wieder geschlossen werden, könnte es auch einen Ausbruch nach oben geben. Ab 13,60 Dollar aufwärts gehen wir in den Trading-Modus.Der Artikel dazu wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: „Valeant Pharma: Wird der nächste Kurssprung vorbereitet? Trading-Chance!“ Wie Sie am Kursverlauf sehen, war unsere Einschätzung mal wieder absolut zutreffend. Im Text hatten wir u.a. geschrieben: „Es sieht so aus, als ob sich die Aktie auf den nächsten Kurssprung vorbereitet. Das Risiko nach unten ist allerdings nicht gering. Wir hatten ja bereits darauf hingewiesen, dass Valeant Pharma nichts für „Angsthasen“ ist. Mehr – wie immer – im Express-Service.“ Wir sehen an der Leserquote, dass noch nicht alle Leser auch unsere Abonnenten sind und mit der Veröffentlichung von Originaltexten aus unserem Premium-Service wollen wir auch die letzten Leser noch motivieren Abonnenten zu werden. Wir betrachten es als unsere Aufgabe mögliche Kursentwicklungen zu antizipieren und daraus eine Trading-Idee zu produzieren, die möglichst Verluste nicht entstehen lässt – oder mindestens gering hält. Wie Sie am Kursverlauf sehen, hatten wir einen sehr guten Einstiegskurs genannt, der es inzwischen auf rund 25% Gewinn gebracht hat. Schon in unseren früheren Artikeln über Valeant Pharma hatten wir geschrieben, dass wir diese Aktie als Turnaround-Kandidat in diesem Jahr ansehen und es scheint jetzt mindestens ein Stückchen geklappt zu haben. Wie es weitergeht, erfahren Sie – wie immer – wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren