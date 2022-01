Vale S.A.: Vor großem Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Aktuell weiterhin interessant: die …

…Rohstoffe! Aber auch die Emerging Markets. Was tun? Eine harmonische Melange aus beiden Assetklassen – ein Fall für unseren Newsletter eben. Heute soll es um die brasilianische Vale S.A. (WKN: 897136), basierend auf den Kursdaten an der Börse Frankfurt, gehen.

Die Company. Die Vale S.A. (vormals: „Companhia Vale do Rio Doce“) mit Sitz in Rio de Janeiro, ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~67 Mrd. EUR gilt die Company als Index-Schwergewicht in Brasilien. Die Umsätze von Vale S.A. verteilen sich auf die Produktgruppen eisenhaltige Mineralien und Metalle (~85%); Eisenmineralgranulat (~13%), Eisenlegierungen und Mangan (~0,7%).

Die Hintergründe. Rohstoffe sind wieder im Kommen! Dies gebührt nicht zuletzt den wieder positiveren Konjunkturaussichten – weltweit! Nach einem beinahe zweijährigen Lockdown arbeiten sich auch die Kurse internationaler Minenwerte wieder nach oben. Ganz vorne mit dabei: die Papiere von Vale S.A.

Die Ausgangslage. Mit Argusaugen habe ich im Chartbild von Vale S.A. die 200-Tagelinie im Visier! Diese verläuft bei ~15 EUR. Ein Break out, also ein Ausbruch nach oben, wäre grundsätzlich als starkes Kaufsignal zu bewerten! Was für eine Chance für uns Emerging-Markets- und Rohstoff-Investoren! Dabei möchte ich die Vale-Kurse im Bereich ~14,90/15,00 EUR als relativ solide unterstützt bezeichnen.

Wie geht es weiter? Augen auf! Und bei Notierungen oberhalb von 15 EUR ein Long-Investment in Erwägung ziehen. Nachfolgende Kurse ~16,64 EUR sollten drin sein. Mit einem KGV(2022e) von ~5 bei einer Dividendenrendite(2022e) von ~6,6 überzeugen die Titel von Vale S.A. aber auch auf der fundamentalen Seite. Das Gros der Equity-Analysten bewerten die Vale-Aktie als „Kauf“-Position. Der Schlusskurs für die Vale-Aktie am Mittwoch, 26. Januar 2022 an der Börse in Frankfurt: 14,24 EUR (+8,0%).

Übrigens: Der Öl-Preis zieht weiter an! Darauf habe ich Sie in meinem Newsletter vom Montag hingewiesen. Der Preis steigt am Mittwoch um 2,5(!) Prozent und notiert jetzt, wie von mir zu Wochenbeginn erwartet, oberhalb der 90-USD-Marke. Nächstes Ziel: 100 USD. Der wieder anziehende Öl-Preis trägt auch die Aktien von Öl-Companies wieder auf meine Watch List! Mehr hierzu in meinen nächsten Newslettern, sowie auch in der Wochenausgabe meines Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader©.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen noch guten Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert! Auch in Brasilien.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.