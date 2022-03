Vale S.A.: Neuer Ausbruch nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

von Manfred Ries

Vale S.A. (Wochenchart): Break out auf Mehrjahreshoch.

Montag, 7. März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

Zu Wochenbeginn hin interessant: erneut die…

…Rohstoffe! Heute geht es um den brasilianischen Basiswert Vale S.A. Dieser Titel kommt Ihnen als regelmäßiger Leser meines Newsletters nicht unbekannt vor!

Die Ausgangslage. »Möglicher Ausbruch manifestiert sich«, so meine Ansage am vergangenen 7. Februar 2022 an dieser Stelle in Sachen Vale S.A. Kurs damals, heute vor genau einem Monat: 14,98 EUR. Kurs am Montag, 7. März 2022 an der Börse in Frankfurt: 19,10 EUR (+5,5%). 30 Prozent Kursgewinn seit meiner positiven Besprechung vor einem Monat. Am heutigen Montag, 7. März, sind die Kurse zeitweilig über ihren Widerstand bei 19,24 EUR gesprungen: Aus charttechnischer Sicht ein grundsätzlich weiteres, positives Signal. Doch Achtung: die Papiere sind aktuell stark überkauft. Ein signifikanter Ausbruch nach oben, im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis, wäre wünschenswert.

Die Company. Die Vale S.A. (vormals: „Companhia Vale do Rio Doce“) mit Sitz in Rio de Janeiro, ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~68 Mrd. EUR gilt die Company als Index-Schwergewicht in Brasilien.

Zum Hintergrund. Steigende Rohstoffpreise beflügeln die Aktien der Vale S.A.; ~85 Prozent der Umsätze von Vale werden durch „eisenhaltige Mineralien und Metalle“ generiert. Angesichts der verhängten Sanktionen gegen Russland punktet Brasilien dabei grundsätzlich als Rohstoffland.

Die Prognose. Mit einem Tageshöchstkurs von 19,76 EUR notiert die Vale-Aktie so hoch, wie letztmalig im Jahre 2012. Damit bestünde grundsätzlich weiteres Aufwärtspotenzial. Doch, wie erwähnt: Die Vale S.A. ist aus charttechnischer Sicht bereits »überkauft«, wie der Slow-Stochastik-Indikator (gelbe Linien) zeigt. Die weitere Kursrichtung hängt auch von der künftigen Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten ab. Wer am 7. Februar auf der Long-Seite dabei war: unbedingt Stop-Losskurs anziehen!

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus den Weiten Südamerikas – ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

*) Glossar:

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.