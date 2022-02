Vale S.A.: Möglicher Ausbruch manifestiert sich

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

von Manfred Ries

Vale S.A. (Wochenchart): Der Kurs kokettiert mit seiner 200-Tagelinie.

Montag, 7. Februar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Weiterhin interessant: die …

…Rohstoffe! Und damit, fast zwangsläufig, auch wieder die Emerging Markets (EM). Ein Großteil der EM-Länder sind nämlich Rohstoff-Produzenten. Und steigende Rohstoff-Preise beflügeln oftmals auch ganze Börsenindizes von EM-Ländern. Aktuell ganz, ganz spannend: die Titel von Vale S.A. (WKN: 897136) aus Brasilien.

Rückblick. Die Vale S.A. hatte ich Ihnen bereits am 26. Januar als interessanten Einzelwert präsentiert: „Vor großem Ausbruch ?“ So meine Überschrift. Und der Ausbruch ist so nahe, wie selten zuvor! Mehr dazu: gleich. Kurs am 26.1.22: 14,24 EUR. Kurs am 7.2.22: 15,05 EUR. Ein Plus von 5,9 Prozent in nur wenigen Handelstagen – grandios! Strategie: „Am Ball bleiben und Stop-Loss anziehen, etwa auf 14,25 EUR“; dann sind Sie fein aus dem Schneider – aber dennoch weiterhin „im Spiel“.

Die Company. Die Vale S.A. (vormals: „Companhia Vale do Rio Doce“) mit Sitz in Rio de Janeiro, ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~67 Mrd. EUR gilt die Company als Index-Schwergewicht in Brasilien.

Die Hintergründe. Steigende Rohstoffpreise beflügeln die Aktien der Vale S.A.; ~85 Prozent der Umsätze von Vale werden durch „eisenhaltige Mineralien und Metalle“ generiert. Auch profitiert Vale von den anziehenden Börsenkursen in São Paulo: der dortige Aktienindex Bovespa konnte seit Jahresbeginn bereits um ~10 Prozent zulegen. Die Aussichten für den Börsenplatz bleiben positiv.

Die Ausgangslage. Mit Montags-Schlusskursen (7.2.22) ~15,05 EUR (+2,7%) notiert die Vale-Aktie nahezu punktgenau mit seiner (noch immer leicht) fallenden 200-Tagelinie. Ein Break out nach oben, im Idealfall auf Wochenschlusskursbasis, wäre grundsätzlich positiv zu bewerten. Als nächstes Kursziel brächte ich dann die Kursmarke ~16,00/16,60 EUR auf die Agenda. Auf die zwischenzeitlich leicht überkaufte Marktsituation sei indes hingewiesen.

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus den Weiten Südamerikas – ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.