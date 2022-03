Vale S.A.: Jetzt ein Schnäppchen?. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Vale":

Vale S.A. (Monatschart): Rückschlag bis an den Aufwärtstrend heran.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 16. März 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

zur Wochenmitte hin werfe ich einmal mehr einen Blick auf die Metall-Seite – es geht also erneut um die …

…Rohstoffe! Aktuell charttechnisch höchst interessant: Der Basiswert Vale S.A. Hier nämlich kam es im Berichtszeitraum zu einer kräftigen Gegenbewegung nach unten.

Die Company. Die Vale S.A. (vormals: „Companhia Vale do Rio Doce“) mit Sitz in Rio de Janeiro, ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~67 Mrd. EUR gilt die Company als Index-Schwergewicht in Brasilien. Dabei hängt der Vale-Aktienkurs stark von der weiteren Entwicklung der Rohstoff-Preisentwicklung ab.

Die Ausgangslage. Die kräftigen Verwerfungen bei den Rohstoffpreisen im Berichtszeitraum haben auch die Titel der Minenwerte mit abwärts gedrückt. Die zuvor gesehene leicht überkaufte Marktsituation bei zahlreichen Basiswerten konnte sich damit wieder bereinigen. So auch bei den Titeln der Vale S.A. Der versuchte Break out über das Vorjahreshoch bei 19,24 EUR (Börse Frankfurt) lief ins Leere. Mehr noch: die Kurse schmierten im bisherigen Wochenverlauf bis auf 15,52 EUR ab – ausgehend vom bisherigen Monatshoch (20,13 EUR) sprechen wir also von einem Rückschlag von ansehnlichen ~23 Prozent: definitionsgemäß eine kleine Crash-Situation. Und jetzt wird es so richtig spannend! Ich komme zu meiner …

…Prognose. Mit einem aktuellen Kurs von 16,25 EUR notieren die Aktienkurse der Vale S.A. noch immer innerhalb ihres intakten Aufwärtstrends (A). Insbesondere die Preismarke um 15,00/15,50 EUR definiere ich als relativ soliden Support. Der MACD-Trendfolgeindikator hat zwar noch kein Long-Signal generiert, doch könnte dies im nächsten Aufwärtsmove geschehen. Damit bleibt die Vale-Aktie, aus meiner Warte heraus betrachtet, ein interessanter Basiswert, den man als Commodity- und Emerging-Market-Trader unbedingt im Auge behalten sollte.

Soweit für den heutigen Mittwoch mit diesem spannenden Basiswert aus der Rohstoffwelt – ich wünsche Ihnen einen weiterhin erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

