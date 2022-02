Vale S.A.: Aufwärtstrend weiterhin intakt

von Manfred Ries

Vale S. A.: (Wochenchart; USD-Kursbasis): Stabil in turbulenten Zeiten.

Von Manfred Ries

Samstag, 26. Februar 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

heute erfolgt der Versand unseres Newsletters am Samstag – die Volatilität der vergangenen Handelstage wollten wir ausklingen lassen und sehen heute die Notierungen auf Wochenschlusskursbasis. Wochenschlusskurse haben für uns Analysten durchaus etwas Besonderes: Investoren überdenken zum Wochenschluss hin ihre Positionen. Je nach Risikoerwartung – immerhin kann auch am Samstag/Sonntag einiges passieren – wird man seine offenen Positionen schließen, halten, oder sogar Neupositionen eingehen. Insbesondere diese Wochenschlusskurse haben es, nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine am Donnerstag, in sich. Spannend dabei: die…

…Rohstoffe! Am Donnerstag kam es zu kräftigen Preisaufschlägen bei den Agrarrohstoffen, bei den Energieträgern und bei Edelmetallen: die erste Schockwelle nach den Nachrichten zum Donnerstags-Frühstück. Der Donnerstag verlief über alle Assets hinweg hochvolatil; teilweise waren Panikverkäufe in Aktien und Panikkäufe in Rohstoffwerten erkennbar. Der Freitag brachte Beruhigung in die Märkte; Investoren schichteten um von Rohstoffen in den Aktienmarkt. Die Folge für die Rohstoffpreise: Fallende Kurse am Freitag auf Wochenschlusskursbasis: Weizen (-7,4%); Mais (-4,7%); Heizöl (-1,7%); Gold (-0,8%). Gold schloss dabei erneut unterhalb von 1900 USD; Rohöl (Brent) unter seiner „magischen“ 100-USD-Marke. Panik hat viele Gesichter; ist aber zumeist nur wenig hilfreich.

Heute im Raster meiner Einzelwerte hängengeblieben: Die brasilianische Vale S.A.; hier auf USD-Kursbasis (WKN: A0RN7M).

Die Ausgangslage. Oben abgebildet: der Wochenchart. Die letzte Kerze symbolisiert also die vergangene Handelswoche. Auffallend: die relative Stabilität der Notierung, die sich oberhalb ihrer 200-Tagelinie behaupten konnte! Ein Zeichen ausgeprägter Stärke in turbulenten Zeiten.

Der Rückblick: Die Vale S.A. hatte ich Ihnen bereits am 26. Januar als interessanten Einzelwert präsentiert: „Vor großem Ausbruch ?“ So meine Überschrift. Und der Ausbruch rückt erneut auf meine Agenda – die entscheidende Schlüsselmarke liegt bei 18,28 USD.

Die Company. Die Vale S.A. (vormals: „Companhia Vale do Rio Doce“) mit Sitz in Rio de Janeiro, ist neben der Rio Tinto Group und BHP eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~67 Mrd. EUR gilt die Company als Index-Schwergewicht in Brasilien.

Die Prognose. Steigende Rohstoffpreise beflügeln die Aktien der Vale S.A.; ~85 Prozent der Umsätze von Vale werden durch „eisenhaltige Mineralien und Metalle“ generiert. Auch profitiert Vale von den anziehenden Börsenkursen in São Paulo. Die Charttechnik spricht weiterhin für den Rohstoffsektor – und damit auch für die Vale S.A. Widerstand: 18,28 USD. Unterstützung: 16,29 USD. Schlusskurs am Freitag, 25. Februar an der New York Stock Exchange (NYSE): 17,82 USD (+0,8%).

Übrigens: Der Öl-Preis erreichte am Donnerstag zeitweilig die 105-USD-Marke. Schlusskurs am Freitag, 25. Februar: 99,07 USD.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.