VW und DAX – Faktoren im Faktencheck

Im ersten Teil unserer Long-Short-Strategie mit Faktor-Zertifikaten haben wir die allgemeinen Chancen und Risiken dieser Kombination vorgestellt, nun schauen wir uns an, ob das Beispiel in der Realität mithalten kann. Dazu haben wir uns die dritte Woche im September 2015 als Beobachtungszeitraum angeschaut und wie im vorigen Teil angekündigt Papiere mit einem 10er-Hebel auf den DAX ausgewählt. In dieser Zeit ist der DAX kräftig um fast acht Prozent gefallen. Durch die starke Bewegnung in eine Richtung ist die Strategie voll aufgegangen, aber Anleger sollten diese Position nicht aus den Augen lassen.

Die Auswahl

Die von uns in der Vergangenheit bereits vorgestellte Straddle-Strategie mit Faktorzertifikaten haben wir im vergangenen September wieder einem Realitätscheck unterzogen. Das Ergebnis ist wie für diese Marktphase erwartet ausgefallen, sollte aber bei stark gehebelten Positionen ständig beobachtet werden. Schauen wir uns jetzt den DAX in der Zeit vom 16.09.2015 bis zum 24.09.2015 an: Eine kurzfristige Verkaufswelle ließ den deutschen Leitindex kräftig um 7,81 Prozent von 10.227 auf 9.428 Punkte fallen. Mit einer simplen Long-Short-Kombination aus Faktor-Zertifikaten wäre im gleichen Zeitraum ein kräftiger Gewinn von 16,67 Prozent ohne anfängliche Richtungsvorhersage drin gewesen.

Dazu hätte man am 16.09.2015 beispielsweise jeweils rund 2.500 Euro in zehnfach gehebelte Faktor-Long- und Faktor-Short-Zertifikate investieren müssen. Konkret wären das 154 Stück von der WKN VZ9L10 für je 16,24 Euro und 183 Stück von der WKN VZ9D10 für je 13,61 Euro gewesen. Die Gesamtinvestition betrug damit genau 4.991,59 Euro. Nur sechs Handelstage später am 24.09.2015 waren die 154 Long-Papiere für je 6,22 Euro und die 183 Short-Papiere für je 26,59 Euro veräußerbar. Das ergibt einen gesamten Verkaufserlös von 5.823,85 Euro und mithin einen Gewinn von 16,67 Prozent.

Verkaufen, halten oder neugewichten?

Faktor-Zertifikate-Straddles bieten zwar den großen Vorteil, dass beim Positionsstart keine Festlegung auf eine Marktrichtung nötig ist. Aber die Position muss aktiv beobachtet werden, eventuell schnell reagiert werden. Speziell beim Einsatz stark gehebelter Papiere stehen den Chancen auf schnelle Gewinne auch erhebliche Risiken gegenüber. Diese Risiken entstehen in volatilen Seitwärtsphasen, die Long- und Short-Produkte gleichermaßen belasten. Selbst eine kurze und kräftige Reaktion des Basiswerts entgegen der eingeschlagenen Trendrichtung kann aber schon zu Problemen führen. Dies verdeutlicht der oben konstruierte Faktor-10-Straddle eindrucksvoll.

Am 24.09.2015 lag die Kombination wie beschrieben 16,67 Prozent im Plus. Doch am darauffolgenden Handelstag erholte sich der DAX um 2,77 Prozent. Das führte zu einem rund zehnmal so starken Rückschlag beim Faktor-Short-Zertifikat und zu einer entsprechenden Erholung beim Faktor-Long-Zertifikat. Die Gewichte im Straddle hatten sich – aufgrund des Kursverfalls – aber schon derart weit zur Short-Seite verschoben (83,55% Short vs. 16,45% Long), dass der hier erlittene Rückschlag nur zum Teil vom Gewinn auf der Long-Seite kompensiert werden konnte. Im Ergebnis gab die Gesamtposition nicht nur alle Gewinne wieder ab, sondern rutschte am 25.09.2015 sogar um 5,28 Prozent ins Minus.

Plötzlich Short-Position

Hier zeigt sich, dass es keine Option ist, mit einem hoch gehebelten Faktor-Straddle Marktreaktionen gegen den Trend auszusitzen. Erfreulich dabei ist allerdings, dass zur Erkennung des dringenden Handlungsbedarfs am 24.09.2015 keine hellseherischen Fähigkeiten nötig waren. Das sehr hohe Gewicht der Faktor-Short-Zertifikate von 83,55 Prozent in der Kombinationsposition war ein Warnsignal. Wer in dieser Situation untätig blieb, war ab dem 24.09.2015 mit einer nahezu reinrassigen Short-Position dem Risiko einer DAX-Erholung übermäßig stark ausgesetzt.

Was sind also die Alternativen zur gefährlichen Untätigkeit bei hoch gehebelten Faktor-Straddles? Zum einen sollte immer ein Verkauf in Betracht gezogen werden, wenn bereits attraktive Gewinne aufgelaufen sind und sich die Positionsgewichte stark in eine Richtung verschoben haben. Schon am 22.09.2015, also noch vor dem temporären DAX-Tief, wäre ein Verkauf mit 8,21 Prozent Positionsgewinn möglich und allemal besser als das Aussitzen bis zum Schlusskurs vom 25.09.2015 gewesen.

Die zweite Handlungsalternative ist die Neugewichtung. Wer nicht aussteigen möchte, weil er eine Fortsetzung des Trends oder andernfalls eine mehrtätige Gegenbewegung erwartet, bringt den Straddle wieder ins ursprüngliche Gleichgewicht. Im vorliegenden Beispiel mussten am 24.09.2015 von den vorhandenen 183 Faktor-Short-Zertifikaten 74 Stück veräußert und vom Erlös 314 Faktor-Long-Zertifikate zu den bestehenden 154 Stück hinzugekauft werden. Dann hätten beide Teilpositionen wieder ein 50-prozentiges Gewicht besessen und der Straddle wäre so für den nächsten Bewegungsimpuls vorbereitet gewesen. Vom 16,67-prozentigen Gewinn der Long-Short-Kombination am 24.09.2015 wäre daraufhin bei der Gegenbewegung am 25.09.2015 nur ein guter Prozentpunkt verloren gegangen.

Geringerer Hebel = weniger Chancen und Risiken

Der obige Realitätscheck mit einem 10er Hebel hat einerseits reizvolle Gewinnchancen offenbart. Andererseits zeigte sich aber auch, dass hoch gehebelte Faktor-Straddles riskant sind, fortlaufend unter Beobachtung stehen sollten und gegebenenfalls häufig angepasst werden müssen. Weniger “wartungsintensiv” sind hingegen Kombinationen mit geringerer Hebelwirkung. Die erzielbaren Positionsgewinne sind hier grundsätzlich geringer. Für attraktive Ergebnisse sind folglich kräftigere Trendbewegungen des Basiswerts nötig. Dafür sinken aber die Risiken mit dem verwendeten Hebel. Es ist demnach weniger dramatisch, wenn die Impulsbewegung des Basiswerts nicht sofort einsetzt, sondern etwas auf sich warten lässt. Und auch die zwischenzeitlich erreichten Gewinne schmelzen langsamer dahin, wenn man versehentlich den besten Ausstiegs- oder Neugewichtungstag verpasst hat.

Ein interessantes Beispiel für die Kombination von Faktor-Long- und Faktor-Short-Zertifikaten mit Hebel 5 liefert die Volkswagen-Aktie, und zwar bevor es zum Kurskollaps ab dem 21.09.2015 kam. Als der Titel im Sommer nach seinem ersten Korrekturdurchgang im Bereich von 210 Euro festhing, konnte man durchaus den baldigen Start des nächsten Aufwärts- oder Abwärtsimpulses erwarten. Unterstellen wir also den Erwerb der fünffach gehebelten Faktor-Long- und Faktor-Short-Zertifikate auf Volkswagen mit den WKNs VZ4AVC sowie VZ4AVD am 01.07.2015. Um jeweils rund 2.500 Euro zu investieren, konnten 269 Stück des Long-Papiers zu je 9,27 Euro und 1.572 Short-Produkte zu je 1,59 Euro erworben werden. Daraus hätte sich ein Gesamteinsatz von 4.993,11 Euro ergeben.

Der 09.09.2015 als willkürlich angenommener Ausstiegspunkt ist nun keineswegs optimal, denn nach dem vorläufigen Tief der Volkswagen-Aktie am 24.08.2015 hatte es schon einige Tage mit der befürchteten Gegenbewegung gegeben. Dennoch lag der Gesamtwert der Kombinationsposition am 09.09.2015 bei 6.783,21 Euro und damit 35,85 Prozent im Plus, während Volkwagen sei dem 01.07.2015 um 21,50 Prozent nachgegeben hatte. Wer nun beispielsweise am 09.09.2015 seinen Volkwagen-Faktor-Straddle neugewichtete statt gänzlich auszusteigen, konnte zudem mit dem Absturz der VW-Notierungen erleben, wie das Straddle-Investment nochmal kräftig durchstartete. Bis zum 24.09.2015 erreichte die Gesamtposition einen stolzen Gewinn von 171,67 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Positionsstart vom 01.07.2015. Übrigens: Diese Praxisbeispiele hätten das gleiche Ergebnis gebracht, wenn man Faktor-Zertifikate anderer Emittenten gewählt hätte. Die Funktionsweise der einzelnen Papiere dieser Produktgattung ist gleich.

Ein turbulenter Tag allein genügt nicht

Das idealisierte Eingangsbeispiel hat einen weiteren wichtigen Aspekt beim Einsatz der Straddle-Strategie mit Faktor-Zertifikaten aufgezeigt. Am ersten Bewegungstag gab es dort keinen Gewinn der Gesamtposition (Long-Papier +10 Euro, Short-Papier -10 Euro). Der Basiseffekt greift erst ab dem zweiten Tag. Von einem eintägigen Kurssprung des Basiswerts hat man mit der Kombi-Strategie also nichts. Unbedingt entscheidend ist eine Bewegung, die wenigstens einige Tage anhält und möglichst kontinuierlich verläuft. Es ist sogar lukrativer, wenn der Basiswert theoretisch ganz in Ruhe zehn Tage in Folge um jeweils 1,00 Prozent ansteigt, als ungefähr das gleiche Zielniveau an fünf hektischeren Tagen mit je 2,00 Prozent Gewinn zu erreichen.

Wer zum Beispiel von kräftigen Börsenausschlägen nach einer Notenbanksitzung profitieren möchte und am Sitzungstag einsteigt, gewinnt zunächst nichts. Nur wenn die Notenbank mit ihrer Entscheidung einen nachhaltigen Trend auslöst, beginnen die Gewinne zu sprudeln. Für erfolgreiche Faktor-Long-Short-Kombinationen kommt es zwingend darauf an, dass sich eine Bewegung nachhaltig fortsetzt. Das gilt genauso bei einzelnen Aktien nach der Bekanntgabe wichtiger Geschäftszahlen. Der Kurssprung am Veröffentlichungstag muss zu einer deutlichen Trendbewegung führen, damit der Faktor-Long-Short-Investor wirklich etwas davon hat.