VW – überraschend schlechte Studie

Wohin gehören die Aktien der Autobauer, welches Niveau müssten Daimler oder BMW eigentlich haben? Wir haben diese Frage ebenso wie jene nach Gold und Silber in der Finanzmarktrunde am Mittwoch nicht mehr geschafft, werden das Freitag früh im Webinar *spezial* zur Wahl in UK anschließen – Anmeldung hier . Berenberg hat sich zu VW, für die wir leicht optimistisch sind und den Discount-Call, den Inlinerund das Bonuspapierempfehlen, konträr geäußert. Die Privatbank hat das Kursziel für Volkswagen zwar von 100 auf 105 Euro angehoben, die Einstufung aber auf “verkaufen” belassen. Die Bewertung sei aus guten Gründen niedrig. Die Aktienstory sei eher geprägt von der allgemeinen Marktentwicklung als von zusätzlichen Selbsthilfe-Maßnahmen. Verbesserungen beim Barmittelzufluss (Free Cashflow) hingen vor allem vom kontinuierlichen Umsatzwachstum ab. Der Spielraum, die Investitionen zu verringern, sei jedenfalls begrenzt. Franz-Georg hat sich am Dienstag ebenfalls mit dem großen Bild an den Märkten beschäftigt –. Eine andere Meinung, die wir aber ebenso wenig wie die Chartanalyse von heute vorenthalten wollten.

Noch hält sich der Deutsche Aktienindex vergleichsweise stabil, auch wenn neue Käufe nach dem jüngsten Rekordhoch ausgeblieben sind. Solange der Markt oberhalb gewisser Kursmarken bleibt, besteht vorerst kein Anlass zu übertriebener Besorgnis. Doch bis zu 200 Punkte Verlust sind dennoch jederzeit möglich.

Unter dem Mikroskop des 15-Minuten-Intradaycharts der vergangenen Tage zeigt sich seit dem 28. Mai eine Aufwärtsbewegung, die nun aber auf der Kippe steht. Die entsprechende Trendlinie bei aktuell rund 12.660 hält bislang zwar noch, doch gleichzeitig wird der Markt auch um 12.750 und 12.790/12.800 abverkauft. Erst wenn der Index über oder unter eine der genannten Schranken ausbricht, kann sich dieser Bewegungsimpuls entsprechend fortsetzen.

Im bis Mitte April zurück reichenden 1-Stunden-Chart zeigt sich, dass um 12.660/12.710 bereits mehrere Wendepunkte aufgetreten sind. Hält sich der DAX darüber, ist er somit weiter positiv einzuschätzen. Darunter dann neutral bis etwa 12.425/12.480 – erst wenn auch dann Käufer ausbleiben, kippt der Trend ins Negative.

Mittelfristig bleibt das Areal um 12.270 das Kursziel einer bald überfälligen Korrektur. Hier verläuft der Aufwärtstrend der Vormonate (orange). Anleger sollten – insbesondere bei Rückfällen unter 12.425/80 – auf Verluste in diesen Bereich gefasst sein.