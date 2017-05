VW glänzt mit guten Quartalszahlen-Hybridanleihen gesucht

Die Quartalszahlen des Volkswagen-Konzerns belegen einen guten Start ins neue Jahr. Der Umsatz ist im ersten Quartal 2017 um 10,3 Prozent auf 56,2 Milliarden Euro gestiegen. Der operative Gewinn von 4,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,4) bescherte dem Wolfsburger Autobauer eine operative Rendite von 7,8 Prozent, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 6,1 Prozent. Sonderlasten wie etwa aus der Dieselaffäre sind bei diesem Vergleich nicht mit einbezogen.Mit den in Europa und China gut laufenden Geschäften lassen sich die Einbußen in den USA gut ausgleichen. „Die gute Entwicklung der Konzernmarken, die Einführung neuer, überzeugender Produkte und ein solides Ergebnisniveau in Westeuropa hätten sich positiv ausgewirkt“, sagte Konzernchef Matthias Müller, weiter: „Die heute vorgelegten starken Ergebnisse machen uns Mut.“ Bezahlt mache sich, dass an Effizienz und Produktivität gearbeitet werde.Vor allem die Kernmarke von Volkswagen hat bei Europas größtem Autokonzern am Jahresbeginn zu dem hohen operativen Ergebnis geführt.An der Börse Stuttgart waren Hybridanleihen des VW-Konzerns von Anlegern gesucht. Insbesondere der mit einem Kupon von 3,5 Prozent ausgestattete 1,4 Milliarden Euro schwere Bond (WKN: A1ZYTK) wurde rege gehandelt. Die Anleihe ist zum 20.03.2030 zu 100% durch den Emittenten kündbar, danach immer jährlich zum 20. März. Der Kupon wandelt sich ab diesem Zeitpunkt in einen Floater-Kupon, der sich bis zum 20.03.2050 am 15 Jahres Euro Swap Satz (EUSA15) + 306 Basispunkte orientiert. Das von Standard & Poor’s mit BBB- bewertete Papier kann zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Aktuell notiert die Anleihe bei 97,155 Prozent.