VW mit fast unglaublichem Kursziel

Meinen die das Ernst? Unsere Produktauswahl auf VW weist bei Bonuspapieren 11 Prozent aus – WKN PP1JYP, beim Discount-Call sind wir mit PR7UTS schon mutiger und der Inliner HW8M44 ist etwas für hartgesottene Trader. Für die ganz langfristige Perspektive raten wir zum Turbo mit Hebel 3. Ein Erreichen der 180 Euro-Marke wäre unser Ziel für die kommenden 18 Monate. Doch Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach einem Kapitalmarkttag der Tochter Audi auf “kaufen” mit einem Kursziel von 222 Euro belassen – satte 40 Prozent Potenzial. Der neue Finanz- und Vertriebschef habe überzeugt, ohne zu übertreiben, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf profitablem Wachstum. Neben dem Start neuer Modell in diesem Jahr plane Audi die längerfristigen Ziele auch durch hohe Investitionen in neue Technologien und Kostensenkungen zu erreichen. Na dann.

Ob VW schon auf unserer Relative-Stärke-Liste liegt, das sehen Sie hier:

Deutsche Bank stürzt auf den vorletzten Platz – Dialog bleibt Schlusslicht

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX SMA SOLAR TECHNOL.AG 57,35 -2,63 1,44 55,22 AIXTRON SE NA O.N. 17,645 -2,19 1,362 61,212 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 31,76 -2,577 1,354 54,411 SARTORIUS AG VZO O.N. 120 0,67 1,35 36,43 SILTRONIC AG NA O.N. 159,85 4,48 1,29 46,08 ROCKET INTERNET SE 26,14 0,538 1,18 24,688 MEDIGENE AG NA O.N. 16,32 -3,145 1,165 26,498 CANCOM SE O.N. 79,25 -0,75 1,13 21,89 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 111,1 0,05 1,13 15,47 NEMETSCHEK SE O.N. 87,85 0,46 1,13 19,52