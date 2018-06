VW, Wirecard, Infineon – war’s das vorerst?

Wir weisen seit einigen Wochen immer wieder auf das Thema “Absicherung” hin – die Gründe wurden dementsprechend breit erläutert. Nun hat der DAX 700 Punkte nach unten gemacht. Am Donnerstag fand der DAX unter 12.500 Punkten rasch neue Käufer und auch am Freitag, konnte die Ankündigung Donalds Trump, Autos aus der EU mit Zöllen zu belegen, nicht für weitere Kursverluste sorgen.

Ein gutes Zeichen, dass das Potential nach unten kurzfristig ausgereizt ist. Daher können wir uns in der nächsten Woche durchaus eine Erholung beim DAX vorstellen. Eigentlich, denn der Zwist zwischen Angela Merkel und der CSU könnte die Märkte in den kommenden Wochen weiter belasten. Markus Söder legte am Freitag einen Gastbeitrag in der Welt vor, mit dem er seine disruptiven Tendenzen weiter bestärkte. Es scheint als wäre die Ablösung Merkels für viele in der CSU ein legitimes Ziel. Dies würde auch den DAX merklich durchrütteln. In den USA ist die Rally besonders bei der NASDAQ noch intakt. Damit steigt aber auch die Fallhöhe wenn die FAANGS ihre Rally beenden.

Unsere Investmentideen sind daher weiterhin eine Mischung aus Absicherung und Anlageprodukten mit einer defensiven Ausrichtung.

